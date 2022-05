St. Veiterinnen zentral für den St. Pöltner Erfolg in Salzburg

Werbung

Bei den österreichischen Vereinemeisterschaften der U 16 im USLZ Salzburg-Rif konnte die Union St. Pölten eine zahlenmäßig kleine, dafür aber leistungsstarke Mädchen-Mannschaft an den Start schicken. Im Rekordteilnehmerfeld von 16 Mannschaften aus ganz Österreich konnten St. Pöltens Youngsters den sensationellen dritten Rang hinter Salzburg und Mödling erkämpfen.

Für den einzigen Tagessieg der St. Pöltnerinnen sorgte Supertalent Nina Butter im Diskuswurf. Die 14-jährige Gymnasiastin schleuderte den 1-Kilo-Diskus auf 35,12 Meter und holte damit in überlegener Manier den Sieg und die volle Punktezahl (16) für die Union.

Daxböck trägt das Team zum Erfolg

Im weiteren Verlauf dieses Mannschaftswettkampfes im teils strömenden Salzburger „Schnürlregen“ konnten die U-16-Talente der Union mit einer starken Konstanz an Topplatzierungen überzeugen und somit kontinuierlich Punkte sammeln.

Allen voran die St. Veiterin Sarah Daxböck im Weitsprung (4.) und Hürdensprint (2.) mit persönlichen Bestleistungen. In 12,81 Sekunden über 80-m-Hürden und mit 4,96 Meter im Weitsprung bei teils sehr schlechten Wetterbedingungen konnte das Toptalent vom Kooperationsverein ULC Transfer voll überzeugen.

Einen weiteren Stockerlplatz (3., 14 Punkte) konnte deren Klubkollegin Csinszka Zahora mit starken 31,11 Meter im Speerwurf anschreiben. Danach zeigte die ebenfalls aus St. Veit kommende Athletin auch über tausend Meter ihre Steherqualitäten und landete mit einem beherzten Lauf als Neunte im Mittelfeld.

„Über 1000 Meter ist leider unsere Einserläuferin Eva Scheiflinger krankheitsbedingt ausgefallen und Csinszka hat sich gleich bereit erklärt diese harte Disziplin zu übernehmen“, freute sich auch USTP-Coach Daniel Stehlik über den Einsatz der jungen USTP-Girls.

In der Folge kamen die großen Auftritte von Newcomerin Lisa Bernauer. Die 14-jährige St. Pöltnerin konnte sich bei Gegenwind über 100 Meter auf 13,43 Sekunden steigern (5., 12 Punkte), was die Union weiter im Spitzenfeld hielt. Auch im Hochsprung wusste Bernauer zu überzeugen und überquerte bei strömenden Regen 1,35 Meter (12.).

Somit befand sich die Union vor dem abschließenden Staffelbewerb über 300-200-200-100 Meter am vierten Rang, jedoch schon mit beträchtlichem Rückstand von 8 Punkten auf den Platz am Stockerl. In der Besetzung Daxböck, Bernauer, Zahora und Schlussläuferin Schindler konnte diese das Staffelholz als gute Vierte ins Ziel bringen. Damit sammelte St. Pölten 13 Punkte und konnten die bis dahin drittplatzierten Athletinnen vom PSV Wels (nur 15. Staffelrang) auf den letzten Metern noch abfangen.

Die U-16-Mädels holten damit den ersten Podestplatz seit Bestehen des U-16-Mannschaftsbewerbes nach St. Pölten, was auch Obmann Gottfried Lammerhuber begeisterte, der vor allen „den Erfolgstrainern Daniel Stehlik, Harald Puschner, Sepp Sulzer und der Familie Daxböck, vor allem Friedl“ für die Unterstützung dankte. „Das Zusammenspiel der Kooperationsvereine ULC Transfer St. Veit und Union St. Pölten funktioniert top“, lobt er.