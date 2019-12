Der ULC Transfer St. Veit nahm letzte Woche am ganz stark besetzten Krampuslauf mit fünf Mitgliedern des Leichtathletiknachwuchsteams teil. „Die Strecke war stellenweise sehr rutschig und daher schwierig zu laufen“, berichtet Sektionsleiter Alfred Janisch.

Dritter Platz Daxböcks aus der Trainingspause

Sarah Daxböck erzielte dabei mit einem dritten Platz in der Altersklasse U 12 das beste St. Veiter Ergebnis. „Der Abstand zur Siegerin war auch sehr gering“, lobt Janisch die Leistung seines Schützlings. In dieser Klasse wurden außerdem noch Czinszka Zahora Neunte, Sophia Stiefsohn Elfte und Szenan Skoric Fünfzehnter. In der U-14-Wertung sicherte sich Valentina Urfahrer mit seinem beherzten Lauf zudem noch den fünften Rang.

Eine Woche später fand in Hainfeld ein äußerst schwach besuchter Vollberglauf statt. Mit einer Ausnahme waren in der U 12 und U 14 nur St. Veiter Läuferinnen von Coach hans Urfahrer am Start. In der U 12 siegte Daxböck vor Zahora, das Stockerl komplettierte Stiefsohn. Sophia Urfahrer überquerte in der U 14 als ungefährdete Siegerin die Ziellinie.