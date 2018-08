Der ULC Transfer St. Veit war mit drei Staffeln beim Dirndltal Extrem vertreten. Bei großer Hitze ging es über 111 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Zum Schwitzen kamen die Verantwortlichen aber schon davor, denn in der letzten Woche fielen drei Läufer aus. In jeder Staffel musste nachbesetzt werden, doch auch das konnte der ULC meistern.

Die Staffel mit Jakob Hasler, Adolf Zöchling, Daniel Seeböck und Herbert Helbig schafften die Strecke in 13,41 Stunden. Bernhard Schafrath, Oliver Pressler, Bettina Putz und Richard Wagner kamen auf 13:18 und wurden damit Vierte. Richard Wagner verbesserte dabei auf der vierten Etappe den Streckenrekord gleich um sieben Minuten. Auf dem zweiten Platz landete die Staffel mit Claudia Fritz, Florian Bader, Fritz Putz und Rainhart Kram-Aron in einer Zeit von 10:32. Die Siegerstaffel mit ULC-Läufer David Satlauer war in einer Zeit von 9:51 eine Klasse für sich.