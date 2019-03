Der ULC Transfer St. Veit war auch beim Abschluss des 4-Städte-Crosscups in Melk am Start. Die Strecke verlief über vier Runden und 5650 Metern. Mit dem fünften Gesamtrang holte sich Richard Wagner überlegen den Sieg in der M 50 und auch den fünften Gesamtplatz in der Cupwertung.

Wagner verlor beim letzten Lauf nur eine gute halbe Minute auf Cup-Dominator und auch Melk-Sieger Michi Weiss. Das gute Ergebnis wurde abgerundet durch Karl Felnhofer (3. M 50), Franz Sulzer (4. M 50) und Oliver Pressler (6. M 50). Patrick Martinetz wurde Vierter in der AK 30, Michael Posch landete am neunten Platz. Franz Kerschner erreichte in der AK 60 Rang fünf. Auch eine Dame durfte sich am Stockerl feiern lassen. Patrizia Schram landete nach einer starken Leistung auf dem dritten Platz (W 30).

Je zwei Pokale gab es für die Nachwuchsläufer des ULC Transfer St. Veit: Tristan Hasler, Sarah Daxböck, Valentina Urfahrer und hinten die zufriedenen Trainer Sepp Sulzer und Alfred Janisch (v. l.). | NOEN

Nicht in Melk dabei war Raini Kram-Aron, der am Sonntag bei den österreichischen Cross-Meisterschaften starten wird.

Der ULC Transfer St. Veit nahm auch neben dem Erwachsenenteam mit vier Nachwuchsläufern in Melk teil. Bei tollen Bedingungen mit angenehmen Temperaturen auf einer wunderbaren, dem Nachwuchs gerechten Laufstrecke, gab es schöne Erfolge des ULC-Jugendteams.

Valentina Urfahrer siegte in der WU-14, Sarah Daxböck wurde in der WU-12 Zweite und Sophia Stiefsohn belegte den fünften Rang. Tristan Hasler konnte in der MU-12 den zweiten Platz erlaufen. Da dieser Lauf auch der letzte des 4-Städte-Crosscups war, gab es auch eine Gesamtsiegerehrung. Dabei schnitten die ULC-Läufer ebenfalls hervorragend ab: Valentina Urfahrer gewann die Gesamtwertung, Sarah Daxböck und Tristan Hasler wurden jeweils Zweite.

Als Draufgabe gewannen alle drei bei der Verlosung auch noch schöne Preise. „Äußerst zufrieden und voll Freude wurde die Heimreise angetreten und die Jugendlichen konnten es kaum erwarten, ihre Trophäen den Eltern zu zeigen“, erzählt Sektionsleiter Alfred Janisch begeistert.