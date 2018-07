Der ULC Transfer St. Veit veranstaltete einen neuen Lauf in St. Veit. Dieser zählte auch zum Auftakt der diesjährigen x-Run-Serie. Die Strecke führt über knapp acht Kilometer und rund 200 Höhenmeter über Wald- und Wiesenwege und teilweise auch Asphalt. Dazu gab es auch einen x-Run light über knapp drei Kilometer.

Der Veranstalterklub war selbst mit 15 Läufern am Start und erreichte dabei zwölf Podestplätze. In der Klasse M 50 gab es sogar einen Dreifachsieg durch Karl Felnhofer, Herbert Helbig und Franz Sulzer. Weitere Klassensiege gingen an Manuela Pressler (W 40), Carina Geißler (W-AK) und Adolf Zöchling (M 60). Claudia Fritz siegte in der Klasse M 30 und war auch Tagesschnellste. Bei den Herren holte sich Rainhart Kram-Aron den Gesamtsieg und gewann die Klasse M 40 vor Kollege Gerald Karrer.

Auch beim x-Rrun light gab es einen Heimsieg. Als Tagesschnellste entpuppte sich Nachwuchstalent Verena Kaiser. Bei den Herren war Patrick Martinetz vom LC Kapelln nicht zu schlagen.

Nach der Siegerehrung sorgten noch die Schofbochvegl für gute Stimmung.

Vier Läufer vom ULC Transfer St. Veit waren auch beim Geisbühellauf in Rabenstein mit dabei. Dieser führte über 4970 Meter und 485 Höhenmeter. Als Gesamtdritter und Erster in seiner Klasse (M 30) lief David Satlauer über die Ziellinie. In der Klasse M 50 konnte einmal mehr Karl Felnhofer überzeugen, Herbert Helbig wurde vierter. Bernhard Schafrath erreichte den zehnten Platz in der M 40.