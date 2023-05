Winkler unter den Top 10 bei Ultralauf

Das Rennen von der Grenzstadt Aachen in die älteste deutsche Stadt Trier war schon eine extreme Herausforderung, auch für die 41-jährige Kernhoferin Jelina Winkler. Sechs Monate gezielte Vorbereitung mit einem Trainingspensum zwischen 9 bis 12 Stunden pro Woche waren nötig, um dieses Rennen erfolgreich beenden zu können. Pro Tag warteten schließlich auf den sechs Etappen jeweils zwischen 45 und 62 Kilometer mit in Summe 8400 Höhenmetern.

Am Start waren 36 internationale Teilnehmer, wobei allein im Damenrennen von 16 Startern nur acht alle sechs Etappen finishen konnten. Winkler benötigte für die Gesamtdistanz 44:22,34 Stunden und klassierte sich am fünften Platz im Damenfeld. In der Gesamtwertung kam sie aber sogar auf den sensationellen neunten Rang.

Schlafentzug ist die Krankenschwester gewöhnt

„Solche Rennen gehen nur im Zusammenhalt in der Familie“, bedankt sie sich für die Unterstützung vor allem bei Ehemann Mario Winkler. „Der gibt das Kompliment zurück: „Solch eine Leistung ist nur mit vollem Engagement von der Seiten des Sportlers möglich, der sein Trainingsprogramm zu hundert Prozent durchzieht!“ Dass Winkler das geschafft hat, ist bei ihrem Job als diplomierte Krankenschwester im KH-Lilienfeld mit vielen Nachtdiensten umso bemerkenswerter. „Aber den Schlafentzug, der bei einem Ultralauf zu bewerkstelligen ist, trainiert man als Nachtkrankenschwester ja ohnehin fast täglich“, sieht sie in ihrem herausfordernden Job sogar einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.