Absagenflut in der Tischtennis-Oberliga

In der Oberliga B ging es letzte Woche ganz kurios zu. Von neun möglichen Punkten konnten sechs von der SG St. Veit/Hainfeld 2 (SGVH2) ergattert werden, doch wie, ist bemerkenswert.

Scheibbs musste kurzfristig aus Personalmangel w.o. geben, damit kam man kampflos zu drei Zählern. Im nächsten Match gegen Oberndorf stellte die Heimmannschaft auch keine drei Gegner. Somit konnte man, wenn auch knapp, mit 6:4 gewinnen. Sandra Fuchs rang den Oberndorfer Wolfgang Pitzl im fünften Satz nieder. Die Nervenschlacht ging mit 15:13 an die für die SGVH auch in der Bundesliga spielende Wienerin.

Auch gegen Johann Labner gewann sie mit 3:1. Philipp Leeb steuerte einen weiteren Sieg bei, gegen Labner gewann er im Entscheidungssatz zum 3:2. Wolfgang Pitzl war aber zu stark für den groß gewachsenen St. Veiter (0:3-Niederlage). Sylvia Fuchs ging dieses Mal ganz leer aus. Gegen Pitzl unterlag sie in drei Sätzen, gegen Labner ging es spannend zu, doch letztlich ging sie im Entscheidungssatz mit 12:14 als Verliererin von der Platte.

Obwohl das Heimteam Labner/Pitzl das Doppel gegen Leeb/Sylvia Fuchs klar mit 3:0 gewinnen konnte, fuhr die SGVH2 aber als 6:4-Sieger heim, weil die drei Partien natürlich als w.o. des Gegners gewertet wurden.

Erfolgreich in der 4. Klasse Mitte B. Jozo Jakovljevic, Anna Lena Windischberger, Sektionsleiter und Vater Walter Windischberger (v. l.). Foto: Foto privat

Am Samstag ging es dann aber SGVH-Mannschaftsführer Johann Scheibenreiter wie zuvor den Scheibbsern. Gegen Neudorf 6 konnte er mit seinem Team wegen Personalmangel auswärts nicht antreten. Nach vier gespielten Runden hält man bei neun Punkten und liegt am vierten Rang.

Viele spannende Matches und sehenswerte Bälle gab es vergangenen Freitag in der Turnhalle Hainfeld zu sehen. Mannschaftsführer Walter Windischberger bekam es mit seiner SGVH7 in Runde 5 mit dem Team aus Traismauer zu tun. Er selbst behielt, wie erwartet, eine reine Weste, gewann seine Einzel gegen Patrick Steindl, Sebastian Meister und Martin Schreiber jeweils mit 3:0. Doch die Gegner waren sehr gut aufgestellt.

Jozo Jakovljevic gewann zwar sein erstes Match klar gegen Sebastian Meister, doch gegen Steidl (1:3) und im Anschluss gegen Schreiber (0:3) verlor der für die SGVH7 spielende Traisner. Auch im Doppel konnten Windischberger/Jakovljevic dem eingespielten Paar Schreiber/Steidl nie wirklich gefährlich werden, eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage war die Folge.

Der ganze Druck lag nun auf den Schultern von Toptalent Anna Lena Windischberger. Gegen Schreiber bezog sie in Spiel Nummer Eins ihre erste Meisterschaftsniederlage, aber die Partie gegen Meister ging mit einem 3:0 glatt an sie. Im Entscheidungsspiel gegen Steidl behielt die erst 12-Jährige die Nerven. Mit 12:10, 16:14 und 12:10 zwang sie den U-21-Spieler in die Knie. „Obwohl Steidl um nichts schlechter war, ging der Sieg absolut in Ordnung, weil sie immer die Aktivere und Offensivere war und den Sieg regelrecht erzwang“, ist Pressesprecher Harry Kurzböck begeistert.

Nach dem 6:4-Sieg über sehr starke Traismaurer liegt man am zweiten Platz, punktegleich mit Tabellenführer Pottenbrunn.