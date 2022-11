St. Veiter „entführten“ zwei Bronzene aus Italien

Werbung

In den letzten beiden Coronajahren waren internationale Marathonstarts für die ULC- und Naturfreundeläufer aus St. Veit nicht angesagt. Heuer war es aber wieder so weit, gleich sieben St. Veiter nahmen in diversen Altersklassen den Marathon von Verona in Angriff.

Bereits am Donnerstag ist man mit Roman Schweighofers Ofen-1-Bus nach Italien aufgebrochen, wo sogar noch Spätsommerfeeling aufkam. Eingecheckt wurde im Hotel Romeo und Julia, drei Minuten vom Start-Ziel-Gelände entfernt. „Einfach perfekt“, fand ULC-Präsident Oliver Pressler.

Am Freitag und Samstag wurden Sehenswürdigkeiten besichtigt — Arena, Balkon, Ponte Pietra und Castel San Pietro, Area Verde Arsenale und es wurde auch der Glühwein am Weihnachtsmarkt auf der Piazza della Erbe getestet. „Sehr gut, nur das Wetter war eindeutig dafür noch zu warm“, lacht Pressler.

Am Sonntag wurde es dann ernst und auch das Wetter spielte mit. In der Nacht hatte es auf sechs Grad abgekühlt und so war es bei den ersten Schritten durch die Gassen von Veronas Altstadt noch durchaus recht frisch. Doch bald kamen die Läufer auf „Betriebstemperatur“.

Manuela Pressler, Bernhard Schafrath und Hannes Blazek gaben sich den Halbmarathon und liefen somit nur eine Runde durch Verona. Adolf Zöchling, Roman Schweighofer und Oliver Pressler hängten auch noch eine zweite Runde an und absolvierten die vollen 42,2 Kilometer.

Bettina Auer startete bei ihrem Laufdebüt erst um 11 Uhr, dann bereits im angenehmen Sonnenschein. Sie lief die 10-Kilometer-Strecke. Am Streckenrand feuerte die ebenfalls mitgereiste Karin Kalteis alle St. Veiter kräftig an.

Und vor allem zwei Athleten dürfte das besonders motiviert haben. M-65-Athlet Adolf Zöchling schaffte den kompletten Marathon unter vier Stunden und durfte sich mit der Zeit von 3:58:35 Stunden über den dritten Platz in seiner Altersklasse freuen. Und auch Manuela Pressler holte in der W-50 mit der persönlichen bestzeit von 1:37:11 Stunden im Halbmarathon Bronze.

„Trotz der verwinkelten Gassen, durch die wir gelaufen sind, waren die Zeiten durch die Bank sehr schnell, weil das Wetter einfach ideal war“, fand Manuela Pressler.

So liefen Bernhard Schafrath (2:07:44) und Hannes Blazek (2:09:29) ebenfalls starke Halbmarathonzeiten. Oliver Pressler benötigte für den Marathon 3:17:58 Stunden und > Roman Schweighofer 4:11:07.

Last but noch least lief Bettina Auer die 10 Kilometer bei ihrem Laufdebüt in 1:13:02 Stunden.