Der Mixed-Volleyball-Landesmeister kommt aus Rohrbach! Nach dem Sieg in der Mostviertel-Liga setzen die Volleyballer aus Rohrbach noch einen drauf und sichern sich im Bezirksderby gegen Eschenau den Titel im Landesfinale des Niederösterreichischen Volleyballverbands. In einer hart umkämpften Partie gewinnt das Team des UTV Rohrbach mit 3:2.

Rohrbacher drehen Spiel nach 0:2-Satzrückstand

Dabei lief es im Turnsaal des Gymnasium Lilienfeld anfangs gar nicht nach Wunsch und man war schnell mit 0:2 in Sätzen zurückgelegen. „Mit einigen taktischen Umstellungen haben wir das Ruder noch herumreißen können und wie schon des Öfteren in dieser Saison unsere Nervenstärke in den spielentscheidenden Situationen ausspielen können“, erklärt Angreifer Alex Brandner. Das Finale der beiden im Bezirk Lilienfeld ansässigen Mannschaften entwickelte sich vor allem im Entscheidungssatz zu einem regelrechten Krimi, in dem schlussendlich nur zwei Punkte den Unterschied zugunsten des Rohrbacher Teams ausgemacht haben.