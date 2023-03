UTW-Snowboarder: Gravogl in Italien, Burgstaller in Polen

Werbung

Joachim Gravogl platzierte sich am Samstag in einem hochklassigen FIS-PSL in Val Senales (ITA) unter 30 Teilnehmern aus acht Nationen mit Rang 16 als zweitbester Österreicher im Mittelfeld. Nur einen Platz vor ihm, der um sieben Jahre ältere Kärntner Sebastian Skoff (15.). Der Türnitzer vom UTW war wieder einmal der Jüngste und stieß auf Weltcup-Asse wie Roland Fischnaller (ITA, 1.), Xuefu Ban (CHN, 2.) und Ben Heldman (CAN, 3.).

Auch die Starter beim Europacup-PSL in Zakopane (POL) konnten sich sehen lassen. Der frischgebackene polnische Weltmeister Oskar Kwiatkowski siegte und der St. Pöltner Vizemeister der Universiade, Dominik Burgstaller, landete mit Rang 14 im guten Mittelfeld (31 Starter/11 Nationen), musste aber ÖSV-Rivale Matthäus Pink (8.) den Vortritt lassen.

Saison dauert noch bis Mitte April

Die letzte Landesmeisterschaft der NÖ Snowboard-Szene (PGS) steht am 11. März in Lackenhof am Programm. Für die Schul-Bundesmeisterschaften (27.-29.3./Gosau) haben sich die Schülerinnen und Schüler der Snowboard-Schule Lilienfeld bei der LM in Annaberg qualifiziert. Die österreichischen Meister der Alpinbewerbe (PGS, PSL) werden in allen Klassen auf der Gerlitzen in Kärnten (26./27.3.) gekürt und für die besten Nachwuchskräfte Österreichs findet das sogenannte NASH (Next Austrian Snow Hero)-Tour-Finale in Schladming (14.-16.4.) statt. Je zehn junge Talente aus allen Bundesländern sind dazu vom ÖSV eingeladen. Wann und wo Österreichs Cross-Meister ermittelt werden, steht noch nicht fest. Für den 30./31. März ist in der Snowboard-Akademie Schladming ein Sporttest für die Aufnahme im kommenden Schuljahr angesetzt. Die NÖ Schülermeisterin Theresa Fuchs wird im neuen Schuljahr von der MD Snowboard Lilienfeld nach Schladming wechseln und dort ihre Ausbildung fortsetzen.