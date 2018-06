„Ich bin wirklich top zufrieden. Er war echt brav“, bilanziert Nina Dan. Die 18-jährige Eschenauerin hat auf internationalem Turnierboden brilliert. Sie startete mit ihrem neuem Jungpferd, dem erst fünfjährigen Quarter-Horse-Wallach „Copycop“ das NRHA (National Reining Horse Association)-Derby in Cremona/Italien.

Das Turnier wurde dort im Rahmen einer großen Pferdemesse veranstaltet. In Level 1 gelang ihr ein präziser Ritt, sodass sie bei beachtlichen 100 Startern mit einem Score von 210 am 9. Platz landete. „Ein sehr schöner Erfolg, nachdem ich mit Copycop noch nicht viele Bewerbe gestartet bin“, sagt sie. Bislang war sie mit ihm nur auf der Breeders Futurity in Kreuth/Deutschland, wo sie in Level 1 und 2 ins Finale vorstieß und beim Osterturnier im Westerntrainingscenter Schulz in Wiener Neustadt. Als nächstes steht das Breeders Derby in Kreuth Ende Juni am Programm.

„Bis dahin werde ich Lektionen wie die Rollbacks präzisieren und die Spins besser abstimmen“, sagt sie. In den letzten Tagen hatte Copycop aber nach dem Erfolg in Italien ein paar Tage Trainingspause.