Damböcks erste Tore im Handball-Nationalteam

Der für die Fivers Wien spielende Wiesenfelder Eric Damböck hat am Samstag beim Länderspieltest gegen Tschechien im Zuge der EM-Vorbereitung seine ersten zwei Länderspieltore (jeweils aus 7-Metern) erzielt. Österreichs Team feierte dabei in der Südstadt einen klaren 35:30-Sieg.

Weniger gut lief es dann tags darauf beim Retourspiel in Brünn fürs Team. Die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic unterlag in Brno mit 21:30 (11:14) und offenbarte dabei zahlreiche Abstimmungsprobleme. Nach schlechtem Beginn mit 1:5 arbeiteten sich Nikola Bilyk und Co. im Laufe der ersten Hälfte zwar immer wieder bis auf ein Tor heran, doch in der Schlussphase warfen die Tschechen doch wieder einen Dreitorevorsprung zur Pause heraus.

Auch der Beginn der zweiten Hälfte verlief wenig vielversprechend. Vor allem vorne lief es holprig weiter. Pojovic setzte aber erneut Perspektivspieler wie Damböck ein, die der Coach auch extra gelobt hat. Aber in der Schlussphase kamen die Tschechen auch dank ihres starken Goalies gegen die verunsicherten Österreicher sogar noch zu einem Kantersieg.

Vor der EM Mitte Jänner in Ungarn und der Slowakei steht Pajovic zwischen Weihnachten und Silvester noch ein Trainingskurs zur Verfügung. „Ich hoffe die Jungs bleiben jetzt gesund“, macht Pajovic auch Covid-19 sorgen. Die letzten Härtetests in der Vorbereitung auf das EM-Turnier bilden zwei Testspiele gegen Kogastgeber Slowakei. Österreichs EM-Vorrundengegner in Bratislava sind Polen (14. Jänner), Deutschland (16.) und Belarus (18.).

In der Liga läuft es heuer für Damböck extrem gut. Er liegt nach neun Spielen mit 46 Treffern auf Rang 11 der Torschützenliste und ist damit bester Werfer seiner Mannschaft. Die Fivers liegen dank ihm trotz prominenter Abgänge auf Rang zwei, punktegleich mit den führenden Bregenzern.