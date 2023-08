Ein Torfestival der Gottsdorfer

Ein echtes Torspektakel veranstaltete der SV Gottsdorf. Auswärts gegen den ASV Kienberg/Gaming gab es einen 13:1-Kantersieg. „Es war ein sehr gutes Spiel von uns und phasenweise schon sehr schön anzuschauen. Der Gegner konnte uns aber, so ehrlich muss man sein, nicht wirklich fordern. Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft“, erklärt Gottsdorfs Sektionsleiter Robert Landstetter. Alleine das Duo Stefan Sailer (5) und Stefan Hörth (3) erzielte dabei schon acht Treffer. Neben dem Vorbereitungsspiel stand beim SV Gottsdorf auch noch eine Teambuilding-Einheit am Programm.

Eine intensive Woche mit gleich zwei Testspielen hat der SV Petzenkirchen hinter sich. Die Mannschaft von Coach Johannes Riesenhuber hatte neben zwei Trainingseinheiten am Mittwoch die Partie in Leonhofen (3:0-Niederlage) und am Samstag das Spiel zuhause gegen Gresten (3:2-Sieg). In beiden Spielen fehlte aber noch der ein oder andere Akteur. „Gegen Leonhofen war es eigentlich aus meiner Sicht eine ausgeglichene Partie, bei der Leonhofen die Tore gemacht hat. Gegen Gresten war es dann in der ersten Halbzeit sehr gut und in zweiten Hälfte dann nicht mehr“, resümiert Petzenkirchens Sportlicher Leiter Robert Doppler.

Eine bittere 2:1-Niederlage kassierte der SV Pöchlarn in Leiben. Ein paar Spieler fehlten dabei aber noch – zufrieden waren die Pöchlarner aber natürlich ganz und gar nicht: „Aufgrund mangelndem Defensivverhalten und zu vielen Fehlern im Spielaufbau haben wir gegen eine engagierte Leibener Mannschaft verdient verloren“, erklärt Pöchlarns Spielertrainer Markus Kerschner.

Zahlreiche Ausfälle hatte der SV Neumarkt bei seiner Partie gegen Mank. „Wir haben eigentlich schon fast mit einer 'gemischten' Mannschaft gespielt. Es waren leider viele Spieler nicht dabei, dafür haben wir es aber wirklich ordentlich gemacht“, sagt Neumarkts Trainer Patrick Gruber. Neben angeschlagenen und privat verhinderten Spielern (Urlaub) fielen auch noch Spieler mit Sommergrippe krankheitsbedingt aus.