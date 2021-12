Nach Lockdown-Ende: Grünes Licht fürs Pritschen und Baggern

Es wird wieder laut in den Turnhallen des Bezirks. Mit dem Lockdown-Ende für Geimpfte und Genesene darf auch dem Volleyball wieder nachgejagt werden. „Wir starten in der allgemeinen Klasse und im Nachwuchs am kommenden Wochenende ab 18. Dezember“, informiert Sandra Timpel, Vize-Präsidentin des Niederösterreichischen Volleyballverbands, auf NÖN-Anfrage.

Die ersten Matches gehen bereits am kommenden Wochenende über die Bühne, nicht mit dabei sind aber die beiden Bezirksvertreter, die SG Ybbs-Nibelungengau und Mank. Für die Donaustädterinnen ist es am 8. Jänner daheim gegen die Sportunion St. Pölten so weit, eine Woche später kehren die Mankerinnen in Schwechat gegen Sokol zurück aufs Parkett.

„Der Spielbetrieb geht wieder los und wir sind froh, dass wir etwas machen dürfen“, sagt August Riess, Obmann der Ybbser. Bei den Hotvolleys beziehungsweise in Pöchlarn wird wieder zweimal pro Woche trainiert. „Wir forcieren wieder das Training, auch im Nachwuchsbereich. Ich bin sehr froh, dass die Kinder und Jugendlichen wieder Sport betreiben können“, sagt Riess.

UVC Mank: „Der gesamte Verein freut sich“

In dieselbe Kerbe schlägt man beim UVC. „Der gesamte Verein freut sich, dass es jetzt wieder weitergehen kann. Es ist für uns alle natürlich sehr schwierig und nicht optimal gewesen, dass mitten in der Meisterschaft dieser Abbruch erfolgte. Bewegung ist ja sehr wichtig, vor allem für unsere Jugend im Verein“, sagt Sandra Springer von den Mankerinnen, die sich während der Ausgangsbeschränkungen individuell fit hielten. „Dieses Mal gab es kein Online-Training, sondern jeder hat selbstständig für sich Einheiten gemacht. Somit überbrückten wir den Lockdown sehr gut“, erklärt Springer.

Noch steht aber ein Fragezeichen dahinter, ob die Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann, denn die abgesagten Spiele müssen nun nachgeholt werden. „Wir werden versuchen, aufgrund des verkürzten und straffen Meisterschaftsplanes die Ligen weiterzuführen und zu Ende zu spielen. Inwieweit wir eine Reihung in der 1. Damen-Landesliga vornehmen können, hängt vom weiteren Pandemie-Verlauf ab, ob wir hier zumindest die Hinrunde fertig spielen können“, erläutert Timpel.

Vor Schwierigkeiten sieht sich auch der UVC gestellt. „Organisatorisch wird es jetzt nicht einfach zu managen, weil wir die abgesagten Matches natürlich so schnell wie möglich nachholen müssen“, schildert Springer, die dennoch mit Freude nach vorn blickt: „Wir freuen uns jetzt aber schon, dass wir diese Woche wieder wie gewohnt mit unserem Mannschaftstraining in der Halle starten können und gemeinsam am Feld stehen dürfen, um uns perfekt auf das nächste Match vorzubereiten.“