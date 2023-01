Winter, Wellen und Paddel in Ybbs

Erstes Winter Race des NFKC Ybbs

5 Kilometer:

SUP Herren: 1. Deniz Litschauer (SUP Sportclub Graz) 45:09 Minuten, 2. Klaus Natschläger (Salzburg) 49:04.

SUP Schüler: 1. Boas Mistelbauer-Oberberger (NFKC Ybbs) 41:08. - SUP Damen: 1. Nadja Büchler (SUP Sportclub Graz) 41:21. - Regattaboot: 1. Simon Zeitlhofer (NFKC Ybbs) 26:55, 2. Timon Kretzl (NFKC Ybbs) 31:00, 3. Simon Kretzl (NFKC Ybbs) 31:04, 4. Marcel Offner (NFKC Ybbs) 33:42.

10 Kilometer:

SUP Herren: 1. Holger Hassenpflug (SUP Sportclub Graz) 1:03:39 Stunden, 2. Andreas Mistelbauer-Obernberger (NFKC Ybbs) 1:03:49, 3. Stefan Wendt (SUP Club Traun) 1:11:11, 4. David Müller (SUP Club Traun), 5. Fabian Schadenhofer 1:30:35.

K2: 1. Werner Peyrl/Alex Ebner (Kanu Steyr) 58:43. - Kunststoffboot: 1. Dominik Schausberger (NFKC Ybbs) 1:00:08, 2. Roman Engl (NFKC Ybbs) 1:06:04, 3. Harald Rinner (NFKC Ybbs) 1:09:22, 4. Karl Temper (NFKC Ybbs) 1:11:13, 5. Peter Frühberger (NFKC Ybbs) 1:12:00, 6. Reinhard Herz (NFKC Ybbs) 1:12:29.