Pech in Berlin für Mario Sturmlechner

Groß war die Vorfreude bei Mario Sturmlechner gewesen: Mit seinem bisher größten Erfolg, dem Staatsmeistertitel über 100 Kilometer, hatte sich der Manker für die 100-Kilometer-Straßenlauf-Weltmeisterschaft in Berlin qualifiziert. Über 250 Athletinnen und Athleten aus 42 Nationen maßen sich in der deutschen Hauptstadt, die dann allerdings kein gutes Pflaster für Sturmlechner war.

„Ab Kilometer 25 haben muskuläre Probleme im rechten Unterschenkel angefangen“, schildert das LC-Mank-Laufass. Er kämpfte, nach weiteren 15 Kilometern konnte er jedoch nicht mehr weitermachen. „Ich musste leider bei Kilometer 40 aus dem Rennen gehen“, erzählt Sturmlechner, der aber auch positive Aspekte findet: „Bei einem Ultralauf muss immer sehr viel zusammenpassen, damit man überhaupt ins Ziel kommt. Und deshalb schätze ich meinen Staatsmeistertitel jetzt noch mehr als vorher.“

Generell will er die Reise nach Berlin nicht missen. „Auch wenn es diesmal sportlich nicht geklappt hat, es bleibt mir für immer die schöne Erinnerung mit dem wunderbaren und lieben Team in Berlin. Ich konnte auch viel Erfahrung mitnehmen, was das Drumherum betrifft, und ich bin mir sicher, dass mein nächstes internationales Antreten sportlich besser läuft“, zeigt sich „Sturmi“ selbstbewusst und gratuliert seinen österreichischen Teamkolleginnen und -kollegen Wolfgang Michl (25. Gesamtrang und neuer österreichischer Rekord), Mahdi Sareban (58.), Robert Weihs (83.), Branco Moser (87.) und Karin Freitag (40.).