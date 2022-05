Debütsieg beim Mailauf-Comeback

Hauptlauf über 5.000 Meter

Männer

1. Daniel Binder (LC Ybbs) in 17:18 Minuten (1. M30)

2. Thomas Gastecker (HSV Melk) in 17:23 (1. M40)

3. Manuel Gansch (HSV Melk) in 17:39 (2. M40)

4. Dieter Bemmerl in 17:55 (3. M40)

5. Markus Faschingleitner (LC Neufurth) in 18:04 (2. M30)

6. Herbert Sandwieser (HSV Melk) in 18:09 (4. M40)

7. Matthias Pilecky (HSV Melk) in 18:26 (3. M30)

8. Kurt Stadler in 19:14 (1. M50)

9. Jürgen Zehetner (ZKW) in 19:15 (4. M30)

10. Thomas Ehrnleitner (LC MKW Hausruck) in 19:16 (5. M40)

11. Thomas Steininger (Skvg Pottenbrunn) in 19:18 (2. M50)

12. Moritz Pozgay (LC Mank) in 19:44 (1. M20)

13. Andreas Pfeffer (LC Mank) in 19:52 (3. M50)

14. Paul Steiner (USKO Melk) in 20:08 (1. mU20)

15.Thomas Zwieb in 20:19 (6. M40) (...)

Damen.

1. Angela Hintermayer (ASK Loosdorf) in 20:18 (1. W30)

2. Monika Mühlberger (LC Wienerwaldsee) in 22:56 (1. W60)

3. Elke Gansch (HSV Melk) in 23:20 (1. W40)

4. Susanne Tampermeier (Absdorf on the run) in 23:45 (1. W50)

5. Stefanie Gugerell (LC Kapelln) in 23:56 (2. W30)

6. Sabine Plank (LC Kapelln) in 26:04 (2. W40)

7. Lara Gottwald (Firma Gottwald) in 26:59 (1. wU20)

8. Viktoria Siedl (NF St. Pölten) in 27:38 (2. wU20)

9. Gabriele Gussenbauer (SKVg Pottenbrunn) in 28:10 (2. W60)

10. Heidelinde Hutar-Windhör in 28:41 (3. W40)

11. Monika Stadler (LC Kapelln / Egger läuft) in 28:41 (2. W50)

12. Hannelore Siedl (NF St. Pölten) in 28:58 (4. W40)

13. Larissa Lechner (HSV Melk) in 29:26 (3. wU20)

14. Raphaela Klimovic in 30:39 (3. W30)

15. Olivia Romeder in 32:53 (5. W40) (...)

Kinderlauf über 800 Meter.

U10 weiblich.

1. Laua Egger in 3:08 Minuten; 2. Lotta Steiner (USKO Melk) in 3:12; 3. Mariella Reiter in 3:25 (...)

U10 männlich.

1. Nikolaus Daxböck (SV Leiben) in 3:05; 2. Michael Gruber (USKO Melk) in 3:12; 3. Martin Moser (ASK Loosdorf) in 3:18 (...)

U12 weiblich.

1. Flora Steiner (USKO Melk) in 2:51; 2. Edisa Mayer in 3:07; 3. Ewa Scheichelbauer (LC Mank) 3:08 (...)

U12 männlich

1. Jonas Egger in 2:44; 2. Tim Luger (USKO Melk) in 2:45; 3. Samuel Heiss in 3:00 (...)

Jugendlauf über 1.700 Meter.

U14 weiblich.

1. Emma Steiner (USKO Melk) in 7:08; 2. Louisa Luger (USKO Melk) in 7:13; 3. Johanna Daxböck (USKO Melk) in 7:16 (...)

U14 männlich.

1. Maximilian Gruber (USKO Melk) in 6:40; 2. Felix Steueregger in 7:09; 3. Samuel Sandwieser (HSV Melk) in 7:44 (...)

U16 weiblich.

1. Susanna Hofinger (LC Kapelln) in 7:07 (...)

U16 männlich.

1. David Lechner in 6:04; 2. Simon Daxauer (USKO Melk) in 6:24; 3. Tobias Hiemetzberger (ASK Loosdorf) in 6:53 (...)