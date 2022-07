Wakesharks erobern das Heimpodest in Marbach

Werbung

Der Wind ist stark, die Donau unruhig, die Welle dafür aber perfekt: Hanna Buschenreithner setzt zum Sprung an – und katapultiert sich mit einem Backroll, einem Salto samt Drehung, in die Lüfte. Und schließlich auf‘s Podest der Königinnenklasse Open Women beim River Rumble am Samstag in Marbach. Die in Ybbs aufgewachsene Wakesharks-Riderin aus Neustadtl holte den zweiten Platz hinter Dauersiegerin Mara Salmina. „Es war ein Spitzenbewerb. Und ich bin super zufrieden mit dem zweiten Platz“, sagt Buschenreithner.

Mit der 19. Ausgabe des River Rumble machte die Wakeboard-Elite zusammen mit 400 Besucherinnen und Besuchern Halt in Marbach – der Bewerb war gleichzeitig die erste von vier Stationen der Wakeboard-Staatsmeisterschaft.

Bei den Open Men setzte sich – wie Salmina dominant in den vergangenen Jahren – Nico Juritsch durch. Der Kärntner vom UWSC Velden hatte etwas mit den Bedingungen zu kämpfen. „Ich komme vom Wörthersee. Auf der Donau kommt dann die Strömung dazu. Und noch dazu mit dem Wind waren es schwierige Verhältnisse“, erzählte Juritsch. „Aber die Stimmung war wie immer super – ich komme gern herrauf.“

Nemec und Parich siegten beim Nachwuchs

Bis auf die Open Men traten in allen Klassen WSC-Marbach-Rider an – und fuhren jeweils aufs Stockerl. Neben Buschenreithner bei den Open Women belegte Florian Gruber bei den Masters Rang zwei – da Sieger Joel Wittwer aus der Schweiz kommt, gewann Gruber die Österreich-Wertung. Felix Nemec trumpfte bei den Jüngsten auf und gewann souverän die U14-Klasse. Und ebenfalls über den Sieg jubelte Benjamin Parich bei den Junioren.

Als Veranstalter freuten sich die Wakesharks nicht nur über die Medaillen, sondern über ein gelungenes Event insgesamt. Helmut Nagl, Kassier und Schriftführer: „Es waren alle sehr zufrieden. Es war zwar ein bisschen windig, aber alle haben ihre Leistung gebracht und wir konnten alles durchziehen.“ Das wurde mit rund 350 Tanzwütigen dann bis in die Nacht hinein gefeiert.