YBBS - LINZ/STEG 3:0. Fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem letzten und bisher einzigen Saisonsieg durften die SU Hotvolleys Ybbs wieder einen vollen Erfolg bejubeln. Damals wie heute hieß der Gegner ASKÖ Linz/Steg II. Am 6. Oktober hatte sich die Kellum-Truppe mit 3:1 durchgesetzt. Am 9. Dezember feierte sie einen 3:0-Erfolg.

„Dabei begann die Partie ganz und gar nicht vielversprechend“, wie Melanie Zeilinger berichtete. „Wir fanden nicht richtig ins Spiel und lagen schnell mit 5:11 in Rückstand.“ Die Donaustädterinnen kämpften sich in Folge dank einer stabilen Serviceleistung heran, verloren dann aber wieder ihren Rhythmus. Erst als die Aufspielerin Nina Schiefer beim Stand von 19:23 eine Serviceserie hinlegte, waren die Ybbserinnen endgültig in der Partie angekommen. Der erste Satz ging mit 27:25 an die Hotvolleys.

Danach war von Nervosität aufseiten der Hausherrinnen absolut nichts mehr zu spüren. Mit 25:20 und 25:18 holten sie sich die Durchgänge zwei und drei und fixierten somit den immens wichtigen Heimsieg.