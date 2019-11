YBBS/NIBELUNGENGAU - LINZ-STEG II 3:2. Trainer Michael Henschke musste sich nach dem Matchgewinn einmal hinsetzen und das Geschehene realisieren: „In 35 Jahren als Trainer habe ich so etwas noch nie erlebt.“ Was spricht der Coach an?

Die Ybbser Damen lagen im Entscheidungssatz bereits mit 2:9 zurück und der zuvor verloren gegangene vierte Satz gab wenig Grund zur Hoffnung. Doch dann kam Laura Poschenreithner zum Service und die Johann-Pölz-Halle in Amstetten erlebte eine bisher unvergleichliche Aufholjagd. Die Krönung: Melanie Zeilinger vollendete den Matchball zum 15:12 und zum Gewinn.

„Wir hätten aber auch 3:0 gewinnen können“, entgegnet Zeilinger. Und die Chancen waren da. Den ersten Satz gab die Spielgemeinschaft durch Eigenfehler aus der Hand. Die nächsten beiden Durchgänge waren dann eine leichte Beute für die Henschke-Truppe.

Doch im vierten Satz riss der Spielfaden bei den in Amstetten agierenden Ybbserinnen. Doch aufgrund des unglaublichen Entscheidungssatzes hatten die rund 50 mitgereisten Ybbser Anhänger noch etwas zu feiern. „Die Mannschaft hat gezeigt, welch Charakter in ihr steckt. Ich bin stolz auf die Damen. Sie trainieren hart und entwickeln sich von Woche zu Woche“, streut Henschke seinem Team Rosen.