Was hatten Organisator Michael Buchleitner und sein Team im Vorfeld nicht zu kämpfen. Nicht nur wegen der am selben Tag stattfindenden Nationalratswahl. Nein, auch der Berlin Marathon, bei dem ein Großteil der Weltelite versammelt war (der Äthiopier Kenenisa Bekele schrammte nur hauchzart an einem neuen Weltrekord vorbei) stieg am vergangenen Sonntag. Die aktuell laufende Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha hielt zusätzlich viele Top-Läufer und auch Österreichs Spitzenathleten vom Wachaumarathon fern.

Und trotzdem war das wohl schönste Laufevent Niederösterreichs wieder ein großartiger Erfolg. Auch wenn es die im Vorfeld angekündigten 9.000 Teilnehmer nicht wurden – inklusive Kinderläufe am Samstag begaben sich rund 7.500 Läufer auf die verschiedenen Distanzen, was einen Aufwärtstrend im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. „Wir freuen uns riesig darüber und dass heute all jene, die sich für einen Start hier entschieden haben, mit perfekter Atmosphäre und so herrlichen Bedingungen belohnt wurden“, sprach der Veranstalter das Bilderbuch-Wetter und die tolle Stimmung am Streckenrand an. Sportlandesrätin Petra Bohuslav, die mit dem ehemaligen Spitzenläufer die Siegerehrung vornahm und dem Wachaumarathon schon lange verbunden ist, lobte den Lauf im Weltkulturerbe als „eines der Highlights im heimischen Eventkalender“.

Erster Österreicher am Podium seit 1998

Für ein besonders Glanzlicht sportlicher Natur sorgte bei der 22. Austragung des Wachaumarathons Christian Steinhammer. 21 Jahre nachdem mit Buchleitner zuletzt ein Österreicher auf dem Podest beim prestigeträchtigen Halbmarathon gestanden war – der 49-Jährige gewann 1998 sogar –, stand mit dem ehemalige USKO-Melk-Athleten nun das zweite Mal in der Historie ein rot-weiß-roter Läufer auf dem Stockerl. Der 30-Jährige beendete das Rennen in einer persönlichen Bestzeit von 1:04,27 Stunden auf Platz drei. „40 Sekunden schneller, als ich jemals gelaufen bin“, strahlte Steinhammer und bedankt sich dabei auch bei seinem Begleiter auf dem Fahrrad, dem Lunzer Marco Lesnik.

„Es war ganz, ganz wichtig, dass er da war und mich, vor allem auf den letzten Kilometern, motiviert hat.“ Dabei hätte den beiden eine Panne fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Fünf Kilometer vor dem Startbereich hatte Marco einen Platten. Es ist sich zum Glück aber noch ausgegangen“, war Steinhammer erleichtert. Geschlagen geben musste er sich nur den favorisierten Kenianern Charles Karanja Kamau (1:01,01) und Philimon Kipkorir Maritim (1:02,33).

Sturmlechner läuft auf den zweiten Rang

Mario Sturmlechner vom Laufclub Mank gab beim Wachaumarathon nicht 100 Prozent. Sein Hauptziel ist in einem Monat der Marathon in der Schweiz in Luzern. Daher hieß es in der Wachau vorsichtig zu laufen und nicht auf Angriff zu gehen. Bei der Hälfte lief Sturmlechner noch an vierter Stelle. Bis zu Kilometer 30 schaffte er es jedoch, noch zwei Läufer zu überholen. Obwohl der erste Läufer in Sichtweite war, verschärfte der Manker sein Tempo nicht, damit er seine gezielten Marathontrainings weiterhin problemlos fortsetzen kann.

„Doch selbst mit Vollangriff wäre ein Sieg heute wahrscheinlich nicht möglich gewesen, da Markus Marouschek schon sehr gut gelaufen ist“, gab Sturmlechner zu. Der St. Pöltner Marouschek sicherte sich in Abwesenheit von Seriensieger Wolfgang Wallner in 2:38,48 den ersten Platz über die volle Distanz.