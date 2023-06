Dr.Nimmrichter-Gedenkturnier: Sieger kommt aus Belgien

Nach zwei spannenden und hochklassigen Tagen ist die belgische Mannschaft von RSC Anderlecht mit dem Finalsieg gegen SK Rapid Wien ein mehr als würdiger Turniersieger des 27. Dr. Nimmrichter-Gedenkturniers, das auf der Sportanlage des FC Leonhofen über die Bühne ging. Und einmal mehr war es ein voller Erfolg für Jung und Alt.

Bei perfekten Rahmenbedingungen, tollem Wetter und zwei hervorragenden Plätzen bot sich den zahlreichen Zusehern von Spiel eins an Spannung um den Einzug in die Zwischenphase, denn nur die beiden Erstplatzierten der vier Vorrundengruppen schafften den Weg in die Top-Acht, wo die Finalplätze in der Zwischenrunde ermittelt wurden.

Nach einer spannenden Vorrunden-Phase eins qualifizierten sich acht Teams für die obere Hälfte um den Turniersieg. Von diesen acht Mannschaften waren vier Teams aus Österreich und vier internationale Vertreter dabei. Also eine „ausgeglichene Bilanz“. Österreicher-Duell

im Halbfinale

Die Zwischenrunde stand von Anfang an im Zeichen des Kampfes um die vier begehrten Halbfinalplätze. Nach einer intensiven Gruppenphase standen die vier Halbfinalisten fest – RSC Anderlecht, SK Rapid Wien, Flyeralarm Admira und Grasshoppers Zürich. Also auch hier zwei heimische und zwei internationale Teams.

In den spannenden Halbfinalis bezwang der RSC Anderlecht die Grasshoppers erst im Elfmeterschießen. Im zweiten Halbfinale siegte Rapid Wien im Österreicher-Duell gegen Admira ebenfalls im Elfmeterschießen.

Danach standen die Platzierungsspiele am Programm mit dem großen Finale als würdigen Schlusspunkt. Vor voller Tribüne war der belgische Traditionsverein auch in diesem Spiel die bessere Mannschaft und setzte sich mit 2:1 gegen SK Rapid Wien durch und sorgte bei seiner erstmaligen Teilnahme für den Premieren-Sieg.

Bei der großen Siegehrung wurde der Siegerpokal von Innenminister Gerhard Karner an den RSC Anderlecht übergeben.

Die 27. Auflage des Dr. Nimmrichter Gedenkturniers wird allen teilnehmenden Teams, Zusehern und sportbegeisterten Menschen als einzigartiges Turnier in Erinnerung bleiben. Das sportliche Highlight aus Sicht des Veranstalters ist das 1:1 Unentschieden der NSG Leonhofen gegen den FC Everton.

„Insgesamt ein rundum gelungenes Turnier mit tollem Fußball. Das Niveau war sehr hoch und hat die zahlreichen Zuseher extrem begeistert. Darauf kann man stolz sein“, freut sich Leonhofens Sportlicher Leiter Mathias Quintus.