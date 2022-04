ATV Wieselburg: Mit Grazie zur Silbermedaille

Werbung

Endlich wieder Akrobatik, Musik und Applaus: In Horn standen für die Wieselakrobaten die ersten Wettkämpfe der Saison am Programm – pandemiebedingt die ersten Bewerbe in dieser Sparte seit über einem Jahr.

Mit vier Formationen reisten die Akrobatinnen des ATV Wieselburg an. Und mittendrin: die 13-jährige Blindenmarkterin Sabrina Czihak und die zehnjährige Neumarkterin Elisa Tiefenbacher. Erst seit vier Monaten trainieren die beiden – mit Übungsleiterin Sandra Karolyi – zusammen. Mit der Union Landesmeisterschaft der Sportakrobatik traten sie zum ersten Mal gemeinsam bei einem Bewerb an.

Und Elisa und Sabrina zeigten eine Topleistung, erturnten sich in der Klasse „Jugend 3 Damen-Paar“ den zweiten Platz. Die Freude war riesig – auch wenn mit nur 0,45 Punkten Rückstand sogar Gold in Griffweite war.

Die weiteren Wieselakrobaten konnten sich in Horn über zwei dritte und einen fünften Platz freuen. „Natürlich bin ich sehr stolz auf meine Turnerinnen. Wenn sich am ersten Wettkampfwochenende von vier Formationen gleich drei auf einen Stockerlplatz turnen – was kann man sich als Trainer mehr erwarten“, strahlte Trainerin Bernadette Zehetner. „Wir hoffen, dass mit diesem starken Zeichen die Sportakrobatik in der Region wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Gerade für das nächste Jahr würden wir uns freuen, wenn wir einige am Leistungssport interessierte Kinder – Jahrgang 2014 bis 2016) bei uns aufnehmen können.“