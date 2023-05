Blindenmarkterin Sabrina Czihak ist Landesmeisterin

Gold für Sabrina Czihak! Die 14-jährige Blindenmarkterin, die die Sportmittelschule in Ybbs besucht, trat zusammen mit ihrer Partnerin Anastasia Podolska (12) vor Kurzem in Waidhofen/Thaya an, wo die niederösterreichischen Landesmeisterschaften und der 6. Internationale Waldviertel Cup ausgetragen wurden.

Czihak und Podolska starteten dabei in der Klasse Jugend 2 Damenpaar. Und das Duo des LZ USA Krems (Union Sport Akrobatik) überzeugte das Kampfgericht mit einer sehr guten Kür und sicherte sich mit 25,250 Punkten den Landesmeistertitel. Das nächste große Ziel der Akrobatiktalente ist die Teilnahme bei den Österreichischen Meisterschaften, die am 17. und 18. Juni noch dazu in Krems stattfinden.