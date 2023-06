Sabrina Czihak: Mit gelungener Kür zu Gold

Das Akrobatik-Duo Sabrina Czihak und Anastasia Podolska überzeugte bei den Wiener Landesmeisterschaften, die gleichzeitig mit dem Cup der Stadt Wien 2023 ausgetragen wurden. Die Blindenmarkterin Sa-brina Czihak präsentierte dem Kampfgericht mit ihrer Kollegin Anastasia Podolska ihr Talent und Können. Trotz einer kleinen Unsicherheit beim ersten Tempoelement ließen sie sich nicht aus der Routine bringen. Den beiden Sportlerinnen war kein gegnerisches Team überlegen. Sie sicherten sich mit einer gelungenen Kür die Goldmedaille in der Jugend II Damenpaar. Als nächstes stehen die beiden bei den österreichischen Meisterschaften in Krems am Start. Ziel ist es, auch dort mit Konzentration und Motivation den Sprung aufs Podest zu schaffen.

Zwei Formationen der Wieselakrobaten machten sich ebenso auf den Weg nach Wien, um sich mit Vereinen aus Vorarlberg, Niederösterreich, Wien und der Steiermark zu messen. Bernadette Zehetner, Trainerin von Nina Affengruber (Wieselburg) und Viktoria Riedl (St. Leonhard) zeigt sich stolz: „Die beiden turnten sich mit 22,5 Punkten auf den sechsten Platz. Das sind 1,1 Punkte mehr als beim letzten Mal und das bei ihrem erst dritten Wettkampf.“

Wieselakrobaten. Nina Affengruber und Viktoria Riedl turnten sich in Wien mit 22,5 Punkten auf den sechsten Rang. Foto: privat

Die zweite Formation, Sara Pieber (St. Georgen/Leys) und Nora Hornek (Ruprechtshofen), erreichte mit 20,85 Punkten Platz zehn. Die Wieselakrobaten laden Interessierte zum Saisonabschlusstraining am 23. Juni um 16 Uhr in den Turnsaal der Mittelschule Wieselburg ein und bitten um Voranmeldung.