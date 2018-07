Auch Wind und Wetter hielten die Athleten beim Trumer-Triathlon im salzburgerischen Obertrum nicht auf.

Über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 88,5 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen) war auch der HSV-Melk-Athlet Wolfgang Aigelsreiter mit am Start.

Der Manker beendete das Rennen in 4:50:21,52 Stunden und sicherte sich damit hinter Thomas Hacker und Dieter Asböck den dritten Platz in der Alterskategorie 50-59. Den Sieg bei den Herren sicherte sich Andreas Giglmayr vom Lauftreff Nußdorf. Der Gesamtsieger benötigte für die Ausdauerstrecke insgesamt 4:02:18,31 Stunden. Doch auch bei den Damen ging eine gebürtige Mankerin an den Start. Julia Fedrizzi, aktiv für das TriTeam Krems, war nach 5:24:08,10 Stunden im Ziel in Obertrum.

Damit belegte sie den 17. Gesamtrang (von insgesamt 62 Athletinnen) und den siebenten Rang in der Altersklasse 24-29. Der Sieg bei den Damen ging an Beatrice Weiß. Die 20-Jährige benötigte für die Mitteldistanz eine Zeit von 4:30:26,84 Stunden.