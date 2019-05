Was für eine Geschichte. Zwei Jahre lang liefen die Mostviertel Bastards einem Sieg in einem Bewerbsspiel hinterher. Nun folgte der Befreiungsschlag. Ausgerechnet gegen die Vienna Vikings Seniors, jenes Team, gegen die die Bastards vor fünf Jahren nach der Gründung ihr erstes Spiel in Steinakirchen abhielten. Damals setzte es eine knappe Niederlage. Doch bei ersten Auftreten in der Wüsterstrom-Arena in Ybbs durfte der positive Energiefluss in die Gebeine der Bastards geschossen sein. Gleich mit den ersten Spielzügen gelang ein Touchdown. In dieser Tonart ging es weiter. Die Vikings Seniors schienen von der Dynamik und der Entschlossenheit der Bastards überrumpelt. Allen voran Christian Osanger sorgten mit seinen Läufen für Auflösungserscheinungen in der Defense der Wiener.

Zur Pause bereits mit klarer Führung

Bereits zur Halbzeitpause befanden sich die Bastards mit 38:8 auf der Siegerstraße. Auch im zweiten Abschnitt sorgten die Heimischen dafür, dass kein Zweifel über den Sieger aufkam. Mit einem Gesamtscore von 64:8 fegten die Mostviertel Bastards über ihre Kontrahenten hinweg. Der Erfolg gibt nun auch Selbstvertrauen für das nächste Spiel gegen die Air Force Hawks aus Langenlebarn. Das nächste Heimspiel steigt Anfang Juli wieder auf der Sportanlage in Sarling.