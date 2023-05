Enges Rennen für die Mostviertel Bastards

Im jüngsten Heimspiel begrüßten die Mostviertel Bastards das zweite Team der Swarco Raiders Tirol am Danube Field in Sarling. Das Duell versprach bereits vorab Hochspannung, ging es doch um den zweiten Tabellenplatz und um einen weiteren Schritt in Richtung Play-off-Runde.

Die Mostviertler starteten mit ihrer Offense ins Spiel, mussten jedoch bereits nach drei Versuchen ihr Ballrecht wieder an die Tiroler abgeben. Aber auch die Gäste konnten die starke Defense der Bastards nicht aus der Ruhe bringen und mussten ihrerseits den Ball wieder den Mostviertlern überlassen.

Diesmal konnten die Bastards das Feld mit einigen ansehnlichen Läufen überbrücken und den Drive mit einem Touchdown Run durch Quarterback Manuel Vielhaber abschließen (7:0). Nach dem nächsten three-and-out durch die Tiroler marschierte das Heimteam wieder über das Feld. Kurz vor der Endzone hielt die Defense der Gäste jedoch und die Bastards mussten ein Fieldgoal versuchen – ohne Erfolg. Dieser Ablauf wiederholte sich dann noch einmal und nun begann der junge Kader der Bastards auch zunehmend nervös zu werden. Die Mostviertler konnten die Raiders zwar sowohl in der Defense als auch in der Offense weitgehend dominieren, schlugen daraus aber kein Kapital in Form von Punkten – und das sollte sich später rächen.

Nach der Halftime startete die Defense gewohnt stark, die Offense begann jedoch zunehmend Fehler zu machen, welche die Tiroler auch umgehend ausnutzten. Ein Fumble kurz vor der eigenen Endzone wurde von der Raiders-Offense durch Run von Lukas Melitopulos zum Ausgleich verwertet (7:7). Der Fehlerteufel hatte sich in den Reihen der Bastards eingeschlichen und so kam es, wie es kommen musste: Nach einer Interception durch den Innsbrucker Safety Michael Embacher konnten die Raiders im anschließenden Offense Drive wiederum mittels Run durch Melitopulos die Führung übernehmen (7:14).

Die Heimmannschaft ließ sich aber nicht unterkriegen und wieder war es die Defense, die die Bastards im Spiel hielt: Eine Interception durch Matthias Geissberger sowie ein forced fumble durch Bence Hegedüs, der im Anschluss durch Michael Pils recovert werden konnte, brachten den Mostviertlern immer wieder das Ballrecht. Die Offense fand auch wieder ihre Form und schaffte es, mittels Run durch Vielhaber zu den Raiders aufzuschließen. Man entschied sich statt dem PAT eine 2-point-conversion zu versuchen, um an den Tirolern vorbeiziehen zu können. Der kurze Pass an die Seite fand jedoch knapp nicht sein Ziel und so hatten die Bastards schlussendlich mit 13:14 das Nachsehen.

„Es ist eine bittere Niederlage. Unsere Defense konnte die Raiders über das gesamte Spiel netto bei einem Raumgewinn von zwei Yards halten, während unsere Offense knapp dreihundert Yards für sich verbuchen konnte. Drei Besuche in der Redzone ohne Punkte mitnehmen zu können und zwei Scores, die man in einem Moment der Unachtsamkeit kassiert, führen dann allerdings zu so einem Ergebnis“, sagt Headcoach Andreas Baumann. „Das ist aber auch Football, damit muss man leben. In Innsbruck werden wir alles daran setzen, das Blatt wieder zu unseren Gunsten zu wenden.“

Nun geht es für die Bastards nach Innsbruck zum Rückspiel gegen die Raiders, bei dem es voraussichtlich zu einer Vorentscheidung bei der Play-off-Teilnahme für die Mostviertler kommen wird.