Mostviertel Bastards: Am Weg ins Nationalteam

Bei den vergangenen Sichtungscamps für das österreichische Flag Football Jugendnationalteam machten gleich vier der Nachwuchsspieler auf sich aufmerksam. In der Altersklasse U17 überzeugten Simon Tiefenbacher, Felix Halbartschlager und Jakob Olivier mit ihren Leistungen und wurden somit in die nächste Runde eingeladen.

In der Klasse U15 konnte sich Fabio Luca Laslo empfehlen. Das große Ziel der Nachwuchstalente ist die Teilnahme an der Next Generation Bowl im November in Wien sowie an der nächsten Flag Football Jugend-Europameisterschaft 2023.

Nach der kurzen Sommerpause freuten sich die Bastards ebenso über die Verstärkung im Coaching Staff. Trainiert wird wieder seit Mitte August. Die Verstärkung heißt Gerhard Hochreiter. Bereits neben seiner aktiven Spielerkarriere in St. Pölten, Amstetten und Linz engagierte er sich als Jugendcoach in den jeweiligen Vereinen und brachte es bis zum Wide Receiver Coach und Special Teams Coordinator in das österreichische Nationalteam.

Danach zog es ihn ins Ausland, wo er unter anderem in der German Football League, in der tschechischen ersten Liga und sogar in der NFL Europe coachte. Zuletzt war er bei den Huskies Wels aktiv. Mehr Erfahrung am sowie neben dem Spielfeld könnten sich die Bastards für ihr Team kaum wünschen. Bei den Mostviertlern schlüpft er in die Rolle des Wide Receiver und Quarterback Coach sowie des Offensive Coordinators.

Am Samstag, 8. Oktober sind alle American- oder Flag-Football-Begeisterten zum Tryout bei den Mostviertel Bastards eingeladen. Vorkenntnisse oder spezielles Equipment sind nicht erforderlich.