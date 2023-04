Mostviertel Bastards feiern Heimerfolg

Werbung

Die Mostviertel Bastards empfingen nach einem erfolgreichen Saisonauftakt in Goldwörth das Team II der Telfs Patriots als Gäste am Danube Field in Sarling. Nach dem Anpfiff wurde schnell klar, dass das schlechte Wetter und die Platzverhältnisse ausschlaggebend sein würden. „Die Partie hat gezeigt, dass wir auch unter widrigen Umständen anständige Plays auf’s Feld bringen können. Unser Quarterback, die Runningbacks sowie die Offense Line finden immer besser zusammen“, kommentierte der Offense Coordinator Remo Wolf.

Nach Anfangsschwierigkeiten voll losgelegt

Die erste Halbzeit war dominiert von Eigenfehlern durch die Nervosität einiger junger Spieler. Ab dem zweiten Quarter gewöhnten sich die Bastards an die Spielverhältnisse und konnten erstmals die Endzone der Telfser erreichen. Nach der Halbzeitpause sammelten die Bastards Punkt für Punkt bis zum 30:00. Alle vier Touchdowns erzielte der Rookie Runningback Daniel Engel. Die Defense machte ihren Job gut und ließ keine Punkte zu. Die Zeit lief beinahe durch, da der Wettkampf vom Running Game beider Mannschaften geprägt war und so erklang der Schlusspfiff bereits nach 1:45 Stunden. „In unserer Front Seven steckt noch mehr Potenzial, um das Running Game gegen physisch stärkere Mannschaften besser zu eliminieren. Jetzt gilt es, sich in einer kurzen Woche bestmöglich auf die nächsten Gegner vorzubereiten“, erklärte Defense Coordinator Marcel Wansch.

Nichts zu holen in Steyr

Für das nächste Spiel fuhren die Mostviertel Bastards zu den Steyr Predators. In diesem Spiel konnten die Bastards ihre Vorhaben jedoch nicht umsetzen. Sie verloren den Ball bereits in ihrem ersten Drive, Alexander Hall eroberte den Ball schon im ersten Play der Predators wieder für die Bastards zurück. Die Defense der Gegner ließ den Bastards jedoch keine Chance. Die Nervosität des neu aufgestellten Kaders sowie die Platzverhältnisse führten zu zahlreichen Eigenfehlern. Das Bild in der zweiten Hälfte war recht ähnlich. Die Oberösterreicher holten in der zweiten Spielhälfte weitere elf Punkte und der Endstand lautete somit 33:0. „Die Predators haben verdient gewonnen. Ein bitterer Beigeschmack ist, dass wir leider einige Verletzungen verzeichnen mussten“, sagte Obmann Franz Theuretzbacher.