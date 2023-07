Mostviertel Bastards: Knappe Pleite zum Abschluss

Das Hinspiel entschieden die Mostviertel Bastards knapp für sich. Somit war von Anfang an klar, dass das Saisonabschlussspiel eine Begegnung auf Augenhöhe sein wird. Die Offense der Bastards eröffnete das Heimspiel gegen die Raccoons aus Goldwörth in Oberösterreich. Wie auch in den Spielen zuvor verschliefen sie den Beginn. Die ersten Punkte des Tages erzielte damit die gegnerische Mannschaft. Erst nach einiger Spielzeit wachte die Offensive auf und kämpfte sich Richtung Endzone der Goldwörther. Durch Manuel Vielhaber stellten die Gastgeber auf 7:6. Die Raccoons zogen nach. Nach der Halbzeitpause kämpften die Mannschaften um jeden Punkt. Insgesamt wurden fünf Touchdowns erzielt. Damit lautete der Zwischenstand zu Beginn des letzten Quarters 27:26 für das Heimteam. Einige Fehler und Strafen bei den Bastards, ein kühler Kopf bei den Raccoons sorgte für ein Ergebnis von 27:32 für die Gäste.

„Nach der letzten Season umfasste unser Kader lediglich 18 Spieler. Wir haben es geschafft, stetig neue Leute in den Kader zu integrieren. In Summe sind dieses Jahr fast 40 Spieler am Feld aufgelaufen, davon 17, die vorher noch nie Football gespielt hatten. Wir sind überzeugt, dass der Weg stimmt und mit uns in naher Zukunft zu rechnen ist“, berichtete Obmann Franz Theuretzbacher zufrieden.

Von 1. bis 3. September dreht sich in Sarling beim ersten „BBQ und Football Festival“ alles rund um Football und kulinarische Spezialitäten.