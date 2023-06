Schwieriges Heimspiel für Mostviertel Bastards

Die Oberösterreicher erzielten bis jetzt die meisten Punkte in der Conference B der Division III und sind damit aktuell ungeschlagener Tabellenführer. In sechs Spielen mussten sie nur 13 Punkte kassieren. Das Spiel stellte dementsprechend eine Herausforderung für die Mostviertel Bastards dar. „Unser Ziel war es, unseren Gästen zumindest einige Scores auf ihrem Weg ins Playoff mitzugeben - das ist uns gelungen. Zu den 13 bisher kassierten Punkten der Predators konnten wir weitere 30 hinzufügen. Phasenweise schafften wir es auch, unsere Gäste nervös zu machen,“ resümierte Obmann Franz Theuretzbacher.

Die Offense der Sarlinger war nach drei Spielzügen beendet und sie mussten den Ball an die Predators abgeben, die den ersten Touchdown des Spiels erzielten. Die ersatzgeschwächte Defense konnte die Oberösterreicher nicht aufhalten und lag somit schnell im Rückstand. Dank Quarterback Manuel Vielhaber wurde auf 7:14 aufgeholt. Das Spiel blieb weiter spannend. Kurz vor der Halbzeit schrieben auch die Steyrer nochmal an und man ging mit einem Stand von 17:35 in die Halftime. Nach der Pause holten die Bastards nach einem langen Pass auf Florian Rainer und einem darauffolgenden Lauf von Manuel Vielhaber auf 24:35 auf. Gegen Ende des Spiels wurde der junge Mostviertler Kader unkonzen-trierter. Die Predators freuten sich über den finalen Spielstand von 30:56.

Beim letzten Heimspiel der Saison begrüßen die Bastards die Goldwörth Raccoons aus Oberösterreich in Sarling.