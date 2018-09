Bei den niederösterreichischen Berglaufmeisterschaften in Mödling räumten die Athleten vom ASK McDonalds Loosdorf ordentlich ab. Die Teilnehmer mussten bei einer durchschnittlichen Steigung von 10 Prozent auf Asphalt und Waldwegen auf den Anninger Berg laufen.

Franziska Füsselberger ließ ihren Konkurrenten keine Chance und bezwang die 6.050 Meter und 380 Höhenmeter in nur 31:15 Minuten. Gerhard Steinböck holte in der M20 die Silbermedaille. Leopoldine Mitschitz erreichte als Erste der W50 das Ziel beim Sender Anninger und sicherte sich somit den Landesmeistertitel. Ernst Eigelsreiter holte sich Silber in der M50. Johannes Füsselberger und Leander Peichl zeigten ebenfalls beachtliche Leistungen.Emil Jaidhauser vom LC Mank belegte in 31:31 Minuten in der M50 den dritten Platz. Helene Waxenecker gewann die Juniorinnen-Wertung.