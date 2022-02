Mostviertel Bastards: Neu aufgestellt in die Zukunft

„Durch die Verschiebung der Saison auf den Herbst ist uns sehr wenig Zeit geblieben, um unsere Planungen für die Saison 2022 zu finalisieren. Unter diesen Umständen muss man schon sagen, dass uns da einiges gelungen ist“, freut sich der Obmann der Mostviertel Bastards Franz Theuretzbacher.

Trotz erfolgreicher Freundschaftsspiele im Jahr 2020 verlief die vergangene Saison 2021 für die Bastards nicht wie erhofft. Mit vier Niederlagen und nur zwei Siegen verpasste die Mannschaft die Play-offs der Division IV der Austrian Football League. Hauptproblem waren Ausfälle der Athleten und Engpässe im Trainerteam. Daher nahm der Vorstand rund um Obmann Theuretzbacher für die kommende Saison einige Änderungen im Coachingteam vor. „Es ist uns letzte Saison gelungen, einige Rookies und erstmals auch Spieler aus unserem Nachwuchs in den Kader zu integrieren. Auf dieser Basis können wir weiter aufbauen“, erklärte der erfahrene Defensive Back und neue Headcoch Andreas Baumann.

Headcoach. Andreas Baumann, langjähriger Defensive Back Coach übernimmt die Funktion als neuer Headcoach. Foto: Foto privat

Mit dem neuen Coaching staff wollen die Bastards vor allem Neuzugängen die Möglichkeit geben sich bestmöglich zu entwickeln. Marcel Wansch (Defense Coordinator und Linebacker Coach) und Manuel Leonhartsberger (Wide Receiver Coach) geben ihre Spielererfahrungen nun als Trainer weiter. Johann Wieser ist nach einem Jahr Pause wieder als Runningback Coach zurück. Mit Roman Mayr (Defensive Line Coach) und Thomas Seitlinger (Offensive Line Coach) wurden zwei Coaches gewonnen, die sowohl bei den Bastards als auch bei den Amstetten Thunder am Spielfeld standen. Thomas Gattringer (Offensive Coordinator), der ebenso im Amstettner Thunder-Team tätig war, wird nun die Offensive der Bastards trainieren. In der Jugend wird mit Matthias Renner das Trainerteam verstärkt.

Die Mostviertler Kampfmannschaft wächst

Die Bastards freuten sich, bereits im Laufe des Herbsts und Winters zehn neue Mitglieder in der Kampfmannschaft begrüßen zu dürfen. Ein Trainingseinstieg ist prinzipiell immer möglich. „Jeder ist bei uns willkommen, solange er den richtigen Spirit hat und hart an sich arbeiten möchte. Dabei ist es egal, welche Statur oder welche Fähigkeiten man mitbringt“, betont Baumann. Zusätzlich bieten die Bastards am 18. Februar ein Tryout an und im Frühjahr folgt anschließend der nächste Einsteigerkurs.

Neue Konkurrenz für die Bastards

Die Austrian Football Liga sowie die Divisions wurden aufgrund von einigen Umstrukturierungen auf zehn Teams aufgestockt, da einige Teams in internationale Ligen gewechselt sind, alte Teams nicht mehr am Ligabetrieb teilnehmen konnten und neue eingestiegen sind. Somit werden die Mostviertel Bastards ab dem Frühjahr 2022 in der Divison III spielen. Wie in der vergangenen Saison heißen die Gegner der Bastards BSK Ravens, Wels Huskies und Steyr Predators. Neue Konkurrenten sind die Grizzlies aus Stockerau.