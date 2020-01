Am Wochenende veranstaltete der NÖ-Badmintonverband seine jährliche Landesmeisterschaft aller Klassen schon traditionell in der Prandtauerhalle in St. Pölten. Der Freizeitsportverein Ybbs war dort mit neun Spielern vertreten. Und dies mehr als erfolgreich.

Lukas Hintersteiner konnte im U9-Bewerb den Landesmeistertitel im Einzel für sich gewinnen. Im U11-Doppel-Bewerb sicherte er sich gemeinsam mit Elias Bauer den Vizelandesmeistertitel.

Philipp Hintersteiner und Samuel Bauer kämpften um gute Plätze im U13-Bewerb. Philipp konnte den vierten und Samuel den siebten Rang erreichen.

Bei den Erwachsenen gab es gleich mehrere Titel, die man mit nach Hause nehmen konnte. Und das auch verdient. Michael Buschenreithner gewann den Landesmeistertitel im Einzelbewerb U35 und im Doppel wurde er mit seinem Teampartner Christian Winkler ebenfalls Landesmeister.

Christian Winkler musste sich im U35-Finale gegen seinen Vereinskollegen Michael geschlagen geben und wurde Vizelandesmeister. Christian Buschenreithner gewann bei den über 45-Jährigen den Landesmeistertitel und gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang konnten sie auch im Doppelbewerb die goldene Medaille mit nach Hause nehmen.

Insgesamt sicherten sich die neun Ybbser Athleten damit fünf Landesmeistertitel. In der sehr stark besetzten Allgemeinen Klasse lieferte Michael Wögerer sehr gute Spiele ab und belegte den 14. Rang.