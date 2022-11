Große Ausbeute für Ybbser Nachwuchs

Werbung

Der FZSV Ybbs blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück. Besonders viel los war beim im Ybbs ausgetragenen fünften Niederösterreichischen Nachwuchs-Ranglistenturnier. Spielerinnen und Spieler aus sechs verschiedenen Vereinen reisten nach Ybbs, um sich zu messen. Sechs Ybbserinnen und Ybbser standen am Start, wobei sie sich über einen Titel im Einzel und im Doppel freuten. Das Einzel-C ging an Elias Bauer vor Lisa Gindulin vom ASV Pressbaum. Jonas Schlager kämpfte hart, schaffte es aber nicht unter die Top fünf. Trotz starker Vertretung im Einzel Bewerb-B ging der Sieg an Wenzel Tiapal vom ASV Pressbaum vor Jannik Neulinger, Daniel Reiter und Lukas Hintersteiner aus Ybbs. Im Einzel Bewerb-A kämpfte Samuel Bauer, der sich in einem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld mit Rang acht zufrieden geben musste.

Im Doppel verpasste er mit Partner Bastian Klinka vom BC St. Pölten nur knapp den Sieg. Der Doppel Bewerb-B brachte den zweiten Heimsieg durch das Duo Jannik Neulinger/Daniel Reiter.

In der zweiten Klasse Ost traf die Zweiermannschaft des FZSV Ybbs im Auswärtsspiel auf Hirtenberg und St. Pölten. Sie ließen sich von ihren Gegnern nicht einschüchtern und gewannen beide Begegnungen mit 4:1.

In einem hart umkämpften Spiel schlug sich die Einsermannschaft in der Landesliga tapfer. Lisa Dober und Tanja Edlacher sowie Michael, Simon und Fabian Buschenreithner, Christian Winkler und Florian Wagner zeigten erstklassiges Badminton gegen die Mannschaft aus St. Pölten und gewannen mit 5:3.

Der FZSV Ybbs blickt voller Motivation auf das nächste Event − die Stadt- und Vereinsmeisterschaften am 20. November. Dabei dürfen nicht nur die Vereinsspielerinnen und -spieler, sondern auch alle Ybbserinnen und Ybbser am Spielfeld ihr Können zeigen. Der Verein freut sich über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer.