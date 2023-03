Im Doppel erfolgreich

Werbung

Über 40 Teilnehmer pro Tag pilgerten in die Sporthalle des Freizeitzentrums Ybbs. Den Beginn machte das erstmals ausgetragene Small Five Turnier. Rund 14 Vereine mit 28 Herren und fünf Damen ließen sich die Premiere nicht entgehen. Auch vom Veranstalter waren fünf Spielerinnen und Spieler mit am Start.

Am erfolgreichsten schloss Florian Wagner das Einzelturnier ab. Mit vier Siegen und einer Niederlage kam am Ende Rang fünf heraus. Christian und Michael Buschenreithner belegte die Ränge neun und zehn und Michael Wögerer beendete das Turnier auf Rang zwölf. Ein Comeback feierte Nina Buschenreithner für den FZSV (Freizeitsportverein) Ybbs. Im Damenbewerb errang sie Platz vier.

Im abschließenden Mixed-Bewerb trumpften Christian Adler (SKVg Pottenbrunn) und Lisa Dober (FZSV Sparkasse Ybbs) auf. Erst im Finale musste sich das Duo Ernst Liska und Karin Steinbichler aus Mödling denkbar knapp geschlagen geben. Die Entscheidung fiel im dritten Satz in der Verlängerung. Das Mödlinger Doppel gewann mit 22:20. Das reine Ybbser Doppel Florian Wagner/Nina Buschenreithner landete auf Platz sieben. Michael Wögerer erreichte mit Sabine Mailer (BC St. Pölten) Platz neun.

Buschenreithner siegen im Mostviertelcup

Gleich am Folgetag stieg das nächste Turnier. Auch beim Mostviertelcup waren 40 Spielerinnen und Spieler im Einsatz. In zwei Bewerben ging es um die Medaillen. Im XD-Bewerb jubelten Wolfgang Buschenreithner und Ralf Kropfreiter über den zweiten Platz hinter der Wiener Paarung Martin Kellner und Markus Lechner. Erstmals am Start war Nina Buschenreithner mit Maximilian Redzaj, die wertvolle Erfahrungen sammelten.

Der Elite-Bewerb mutierte zum größten Erfolg für die Heimischen. Simon und Christian Buschenreithner spielten im Finale groß auf und siegten mit 21:13 und 21:11 klar über Christian Adler (SKVg Pottenbrunn) und der Ybbserin Lisa Dober. Michael Wögerer und Jürgen Wurzer mussten sich im kleinen Finale gegen Tanja Edlacher und Sreedhar Baddigam geschlagen geben. Die weiteren Ybbser Paarungen mit Alois Bauer/Michael Buschenreithner, Florian Wagner/Samuel Buschenreithner und Jan Buschenreithner/Nikita Gladki kamen auf die Plätze sechs, neun und zehn.