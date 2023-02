Ybbser am Podest bei Landesmeisterschaften

Werbung

Obwohl der FZSV Ybbs bei den diesjährigen Badminton-Landesmeisterschaften in Pressbaum nur drei Schützlinge am Start hatte, konnten zwei Medaillen nach Hause geholt werden. Jannik Neulinger kämpfte sich in einem starken Teilnehmerfeld auf den dritten Platz im Einzel der U13. Gold und Silber holten die beiden Kaderspieler Lukas Schuster (Wr. Neustadt) und Finn Petraschek (Mödling). Daniel Reiter musste als jüngster Spieler in der Altersklasse U19 starten. Nach einigen spannenden Ballwechseln belegte er im Endklassement den siebten Rang. Im Doppel wartete auf das Duo Neulinger/Reiter die zweite Bronzemedaille für die Ybbser Nachwuchstalente. Im Herren Einzel der allgemeinen Klasse wagte sich der Ybbser Florian Wagner aufs Spielfeld. Wagner konnte von seinen vier Partien zwei für sich entscheiden und belegte in einem sehr starken Teilnehmerfeld somit den fünften Rang.

Der FZSV Ybbs blickt stolz auf die Ausbeute seiner jungen Meisterschaftsspieler und voller Motivation und Spannung auf die Heimturniere am 25. und 26. Februar im Freizeitzentrum Ybbs.