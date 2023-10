Zwei Heimturniere in Ybbs als Saisonstart

Die Spieler des FZSV Ybbs bewiesen sich gegenüber dem starken Teilnehmerfeld von 33 Sportlern aus 19 Vereinen. Der gebürtige Ybbser Roland Bauer, der aktuell für BSC 70 Linz spielt, sicherte sich fast den Titel im Herren-Einzel. Er unterlag in der Verlängerung zwei Mal denkbar knapp Gregor Radner aus Vorchdorf. Fabian Buschenreithner freute sich über Rang sechs und Florian Wagner über den siebten Platz. Die beiden FZSV-Vereinskollegen lieferten sich einen harten Kampf über drei Sätze, den Buschenreithner für sich entschied.

Beim Mostviertelcup duellierten sich 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jan Buschenreithner und Teampartner Philipp Hintersteiner belegten den erfreulichen siebten Platz. Erich Fehringer und Hannes Slawitschek mussten in der Vorrunde eine knappe Niederlage hinnehmen: Sie landeten auf dem sechsten Endrang.

Im Elite-Bewerb standen vier Ybbser Paarungen am Start. Florian Wagner und Samuel Buschenreithner mussten sich mit Rang elf zufriedengeben. Das Duo Fabian Buschenreithner/Michael Wögerer erreichte Rang fünf. Der Sieg ging in drei Sätzen nach hartem Kampf an Michael Buschenreithner/Christian Winkler vor dem Duo aus St. Peter/Au Philipp Fritz/Lukas Großschartner. Im Spiel um Platz 3 setzten sich Christian und Simon Buschenreithner klar gegen Lisa Dober/Christian Adler (SKVG Pottenbrunn) durch.

Badminton-Interessierte sind herzlich eingeladen, beim Training jeweils Mittwoch und Sonntag von 18 bis 20 Uhr im FZZ Ybbs vorbeizukommen.