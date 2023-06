Beachvolleyball-Spektakel lockt nach Mank

Die Manker Volleyballerinnen und Volleyballer freuen sich auf viele neue sowie bekannte Gesichter beim Beachvolleyball-Turnier. Am Samstag, den 1. Juli liefern sich 24 Teams beim beach.volleyball powered by DSK Mank hitzige Ballwechsel. Mit professioneller Moderation, musikalischer Rahmenbegleitung sowie allem, was das Beachvolleyball-Herz begehrt, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Besucherinnen und Besuchern wieder eine einzigartige Atmosphäre gezaubert.

Die Sportbegeisterten werden kulinarisch verwöhnt und der Abend findet mit einer Chill-Out-Party ihren Ausklang. Auch die beliebte Spritzerwertung wird wieder stattfinden. Anmeldungen sind bei Anna Zimola telefonisch unter 0680/5521665 ab sofort möglich. Schnellentschlossene sind klar im Vorteil, denn die Plätze sind schnell vergriffen.