Weitenegg lockte zum Beachvolleyball

„Das Schöne an diesem Verein ist, dass man nicht für jedes Event verpflichtet ist. Wenn etwas dabei ist, was einem Spaß macht, dann meldet man sich an. Egal ob drei oder 30 Personen mitmachen, man geht als Team zu diesem Event. Die Freude am Sport ist vorprogrammiert“, sagt Martina Nenning, Vereinsmitglied.

Der gemeinnützige Verein „Sportfreunde“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zum Sport zu motivieren. Mit seinem Hauptsitz in Leiben veranstaltet der kleine Non-Profit-Verein verschiedene Sportveranstaltungen. So organisierte er nach vielen Jahren wieder einmal ein Beachvolleyball-Turnier in Weitenegg. Das Turnier erfreute sich großer Beliebtheit und war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Die Teilnehmer nutzten die schöne Kulisse im Freizeitzentrum Weitenegg, um um den Sieg zu spielen.

Foto: david-mayrhofer.com

„Wir gratulieren der Mannschaft 'Netztester', die als Turnier-Sieger gekürt wurde und freuen uns, dass es so viele Anmeldungen gab. Von Oberösterreich, Niederösterreich und Wien durften wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen. Danke auch an unsere Sponsorinnen und Sponsoren. Ohne euch wäre das alles nicht möglich geworden“, resümierte Vereinsobmann Dominik Hochstöger zufrieden.

Der Verein veranstaltet nicht nur Volleyball-Turniere, sondern Sportevents aller Art. Wanderungen, Laufen, Bogensport und vieles mehr steht am Programm. Manchmal stehen eine Handvoll Sportlerinnen und Sportler am Start, manchmal über 20 Personen. Der bereits bekannte WoidWetza-Dirtrun soll 2024 sein Comeback feiern. Ein Teil der Sportfreunde lief heuer den Großglockner und den Erzberg hinauf, es gab eine Familienwanderung in Spitz, einen Frauen-Dirtrun in Wien, diverse Volleyball-Events und im Oktober steht die Teilnahme am Kinderhilfelauf in Amstetten an. Wer sich öfter sportlich betätigen möchte ist herzlich eingeladen, sich beim Verein anzumelden.