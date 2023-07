Loosdorfer Eigelsreiter stürmt Gipfel bei EM in der Schweiz

8.900 Meter und 658 Höhenmeter galt es bei den Berglauf-Europameisterschaften in Adelboden in der Schweiz zu bewältigen. „Es war sehr heiß“, erzählt Ernst Eigelsreiter vom ASK McDonald's Loosdorf. Eigelsreiter nahm das Rennen in der Klasse M60 in Angriff – mit einem 53 Läufer starken Starterfeld!

In der Topzeit von 57:50 Minuten erreichte Eigelsreiter auf rund 2.000 Höhenmetern das Ziel. Damit belegte er insgesamt den 15. Rang und kürte sich zugleich zum besten Österreicher.