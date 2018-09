Die Oberndorferin Katharina Götschl qualifizierte sich in Tirol als österreichische Nachwuchsmeisterin für die Berglauf WM in Canillo (Andorra). Unter 56 Teilnehmern lief Götschl in 56:16 Minuten auf den 49. Rang in der U20. Insgesamt starteten ein Bursche, ein Mädchen und je drei Männer und Frauen aus Österreich. Die acht Athleten reisten aufgrund der Seehöhe in Andorra bereits am Donnerstag ab.

Der Lauf startete auf 1.915 Meter Seehöhe und ging über 7,3 Kilometer mit 576 Meter Höhendifferenz, wobei auch 117 Meter bergab zu laufen waren. Die Teilnehmer mussten gleich zu Beginn ein 500 Meter langes Steilstück bewältigen. Darauf folgten 1,5 flache Kilometer mit teilweise steilen bergab Passagen und gefährlichen Kurven. Der vorletzte Kilometer verlangte den Startern alles ab: Auch die Favoriten bewältigten diesen Teil der Strecke nur gehend.

Die 16-jährige Schülerin reiste bereits mit Schnupfen und leichtem Halsweh an, kämpfte sich aber trotzdem tapfer ins Ziel. Götschl überquerte die Ziellinie auf 2.430 Meter nach 56:16 Minuten. „Gegen Athleten aus anderen Ländern zu laufen war eine ganz neue Erfahrung“, so Katharina Götschl zum Rennen. Den Titel in der U20 holte sich Risper Chebet aus Uganda in 41:19 Minuten.

Andorra war eine Reise wert

Christoph Pölzgutter (ASKÖ Waidhofen/Ybbs) belegte Rang 50 unter 64 Teilnehmern in der U20. Bei mehrfachen Welt- und Europameisterin Andrea Mayr verlief das Rennen nicht wie erwünscht. Sie konnte mit der Siegerin nicht mithalten und fiel letztendlich als drittbeste Europäerin auf Rang sechs zurück.