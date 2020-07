Kreisliga A Damen. ST. JOHANN - BLINDENMARKT 1:6. Abermals keine Blöße gaben sich die Damen aus Blindenmarkt und sicherten sich damit frühzeitig den Meistertitel. Mit insgesamt zwölf Punkten ist die Truppe, rund um Dagmar Heindl, nicht mehr einzuholen. Da aber aufgrund der Coronabestimmung schon vorweg feststand, dass es in dieser Saison in den Kreisligen keine Auf- bzw. Absteiger geben wird, ist ein Comeback in der Landesliga C in der neuen Saison ausgeschlossen. Die Dominanz ist dennoch beeindruckend. Bisher gab Blindenmarkt nur zwei Matches ab.

Kreisliga A Herren. YBBS - St. PANTALEON 3:6. Platz zwei wäre bei einem Sieg noch in Reichweite gewesen. Doch mit der Heimniederlage mussten sich die Donaustädter mit dem dritten Platz begnügen. Die Saison ist nach drei Partien auch für die Herren schon wieder beendet.