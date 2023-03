Loosdorfer Doppelsieg bei NÖN-Sportlerwahl

Werbung

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für ihre Favoritinnen und Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die großen Bezirks- und Landessiegerinnen und -sieger vor den Vorhang geholt.

Im Bezirk Melk konnten die Läuferinnen und Läufer des ASK Mc Donald‘s Loosdorf einen Doppelsieg feiern: Die ASK-Läuferin Romana Horatschek gewann mit 3.167 Stimmen bei den Frauen, ihr Vereinskollege Rolf Majcen mit 2.415 Stimmen bei den Männern.

„Ich habe mich voll gefreut und es ist eine Ehre für mich. Es ist das Tüpfelchen auf dem i, so eine Auszeichnung zu bekommen für das, was man so gerne macht“, strahlte Horatschek nach der Preisverleihung.

Rolf Majcen bedankt sich bei seinen Fans: „Ich freue mich sehr und ich hatte sehr viel Unterstützung von den Teilnehmern des österreichischen Berglaufcups“, sagt Majcen. Und: „Ich freue mich sehr, dass ich es gemeinsam mit meiner Klubkollegin Romana geschafft habe.“

Die Landessieger kommen aus Wiener Neustadt – Dodgeballerin Katharina Koch heimste 11.555 Klicks ein – und Gmünd: Auf Kicker Michael Dürnitzhofer entfielen stattliche 27.583 Stimmen.