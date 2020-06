Ab kommendem Wochenende ist wieder Meisterschaftsbetrieb auf den Tenniscourts. Die Teilnahme ist aufgrund der Coronaschutzmaßnahmen allerdings freiwillig, Absteiger gibt es keine.

Von der Option, dieses Frühjahr auszusetzen, machte das Landesliga-Team des UTC Kilb Gebrauch. „Wir haben die Spieler befragt“, erklärt der Sportliche Leiter Robert Birwipfel und führt näher aus: „Wir haben zwei slowakische Legionäre, die Brüder Tomas und Dominik Hruncak, da ist nicht klar, wann sie kommen können. Und auch die anderen Spieler waren schon darauf eingestellt, nicht zu spielen.“

Die Landesliga-Akteure werden deshalb die Zeit nutzen, um zu trainieren. Nur Benjamin Klauser ist für das Zweierteam aufgestellt, das sich nach dem Abstieg in der Klasse C des Kreis West behaupten wird.

ASK Ybbs mischt in der „A-Liga“ mit

Als höchste Teams im Bezirk verbleiben damit der ASK Ybbs mit Damen wie Herren sowie die Blindenmarkter Damen in der Klasse A. Auf- oder Absteiger wird es keine geben, was die Ybbser Herren nutzen möchten. „Wir wollen in dieser Phase noch mehr Jugendliche einbauen“, kündigt ASK-Mannschaftsführer Andreas Brachinger an.

Auch Ybbs hatte eine Umfrage gestartet. „Die Spieler waren schon dafür, als es noch hieß, dass keine Doppel gespielt werden dürfen“, erklärt Brachinger. Dementsprechend sei man nun „sehr glücklich“, dass auch die Doppel über die Bühne gehen können. Das Herrenteam duelliert sich nur mit Scheibbs 2, Wieselburg und St. Pantaleon, wobei es zwei Heimspiele gibt.

Nadine Rigele, Mannschaftsführerin der ASK-Damen, freut sich auf die Saison nach dem Aufstieg aus der Klasse B: „Es ist eine gute Situation für uns, um uns an die spielstärkeren Gegner heranzutasten.“ Auch wenn man sich nun nur mit fünf anderen Teams misst, freut sich Rigele: „Meisterschaft zu spielen, hält die Moral hoch. Wir freuen uns alle sehr.“