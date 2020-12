Wie bei fast allen Indoorsportarten ist es auch bei den Volleyballern durch die Coronamaßnahmen ruhig geworden. Seit dem ersten strengen Lockdown konnten die Trainings nicht mehr regelmäßig stattfinden und so trainieren die Spieler unter Eigenverantwortung. „Eine Spielerin bekommt von mir regelmäßig einen Plan, weil sie damit besser trainieren kann. Die anderen trainieren eher nach Lust und Laune“, erklärte der Kilber Trainer Robert Birwipfel. Bei den Manker Volleyballerinnen sieht es ähnlich aus. Sie nutzen die Zeit für viel Grundlagentraining, gehen laufen oder schwitzen bei verschiedenen Homeworkouts. Ein spezifisches Volleyballtraining ist nicht möglich.

Die Älteren im Verein schaffen es gut, sich selbst zu motivieren und in Form zu bleiben. „Die Nachwuchsarbeit stellt ein viel größeres Problem dar“, beschrieb August Riess, Obmann der Ybbser Volleyballer. Die Ybbser stellten im September eine zehnköpfige Gruppe junger Spieler im Alter von acht bis zwölf. „Sobald Jugendtrainings wieder erlaubt sind, befürchte ich, dass nur noch die Hälfte der jungen Neuzugänge zu den Trainings kommen wird“, bedauert Riess. „Dass den Kindern zurzeit die Basis genommen wird, sehe ich aktuell als größtes Problem an.“ „Die einzige Möglichkeit für die Kids, geführt Sport zu betreiben, ist wahrscheinlich durch die Schule“, wandte Birwipfel ein. Jegliche Vereine des Bezirks hoffen darauf, ihren Nachwuchs erneut für die wöchentlichen Trainings motivieren zu können.

„Besonders leidet unser Nachwuchs. Die Kids sind noch zu jung, um selbst laufen zu gehen und bräuchten das spielerische Training.

Wann genau die nächsten Spiele ausgetragen werden dürfen, ist fraglich. Der Verband schickt die geplanten Termine für Anfang Jänner regelmäßig aus. „Wir wissen alle nicht, wann wir wirklich wieder spielen dürfen, jedoch stelle ich mir die ersten Matches schwierig vor, wenn keiner der Sportler seit mehreren Wochen im Team oder wirklich mit einem Volleyball in der Hand trainiert hat“, erklärte Birwipfel. Die Manker Mädels blicken ebenso positiv in das neue Jahr. „Dass sich Hin- und Rückspiele nicht ausgehen werden, ist klar. Wir hoffen aber trotzdem auf jeweils ein Aufeinandertreffen mit den gegnerischen Mannschaften“, erzählte Anna Kerschner.

Am meisten gehe allen die regelmäßige, gemeinsame Bewegung ab. „Für mich als Trainer nicht jede Woche mehrmals in der Halle zu stehen, ist ungewohnt, aber sobald wir das Go bekommen, bin ich mir sicher, dass alle wieder motiviert am Feld stehen“, blickt Birwipfel in die Zukunft.