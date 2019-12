Es war das Highlight für viele Motorsport-Begeisterte: die Niederösterreich Rallye, die am 27. und 28. September unter anderem auch im Bezirk Melk über die Bühne ging – von Pöggstall aus über Maria Laach, Braunegg, Neukirchen und Raxendorf bis nach Pöggstall zurück. Der zentrale Anlaufpunkt dabei war Weiten – mit Fahrerlager, Servicezone, Rallyeleitung und der Siegerehrung.

Mitten im Geschehen: der Rallye Club Waldviertel (RCW), selbst in Weiten beheimatet und der Veranstalterverein des Motorsportspektakels. Dabei wurde der Verein, der aktuell 38 Mitglieder zählt, erst im vergangenen Sommer gegründet. Auf die erste NÖ Rallye rund um Weiten blickt RCW-Obmann Thomas Stiegler mehr als zufrieden zurück: „Für die Region war es super – bis Münichreith-Laimbach waren die Betriebe ausgebucht.“

Für Freude bei den Fahrern – es gab 85 Nennungen – habe die selektive Strecke mit vielen Kurven, dazwischen schnellen Passagen, Teilen auf Schotter und die durch den Regen rutschige Fahrbahn gesorgt. Stiegler: „Das Feedback war sehr gut.“ Im Vorfeld hatte man extra darauf geachtet, die Strecken zwischen den Sonderprüfungen zu reduzieren. 152 Sonderprüfungskilometer waren es schließlich, dazwischen gab es 173 Kilometer an Verbindungsetappen – statt 288 im Vorjahr. „In Zeiten des Klimawandels muss man darauf schauen, dass so wenige Kilometer wie möglich zusammenkommen“, sagt Stiegler.

Rund 9.000 Besucher konnte man an den beiden Tagen entlang der Strecke begrüßen. Zusammen mit der Motorsport-Entourage organisatorisch eine Mammutaufgabe: 98 Absperrgitter, 32 Scherengitter, sechs Kilometer Absperrband, die an 1.000 Holzpflöcken befestigt waren, um nur einige Zahlen zu nennen. Gut zwei Monate vor dem Rennwochenende begann die intensive Vorbereitungsphase, ehe zwei Wochen davor mit dem Aufbau begonnen wurde. Über 30 Helfer waren im Einsatz. „Ohne sie wäre es nicht durchführbar“, bedankt sich Stiegler – vor allem bei Ehrenmitglied Helmut Schöpf: „Er ist das organisatorische Mastermind.“ Auch für die Abbauarbeiten: Bereits am Sonntag nach dem Rennen war der Großteil schon wieder eingesammelt und eingelagert – für nächstes Jahr.

18./19. September für 2020 angepeilt

Denn nach der NÖ Rallye ist vor der NÖ Rallye. Die Vorbereitungen für die Ausgabe 2020, die wieder von Weiten aus durchgeführt werden soll, laufen bereits auf Hochtouren. Zurzeit wird an der Strecke gefeilt. „Eventuell ändert sich etwas, um die Strecke noch interessanter zu machen“, verrät Stiegler. Und auch ein Datum gibt es bereits. Stiegler: „Geplant sind der 18. und 19. September.“