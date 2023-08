EMBSC Melk: Sprung aufs Stockerl geschafft

In Stockerau ist die 16. NÖ Landesmeisterschaft Dreiband über die Bühne gegangen. Für den Ersten Melker Billard Sport Club (EMBSC) war Klemens Fuchs am Start.

In der ersten Runde trat der Melker gegen den Amstettner Udo Baumgartner an. Der Start verlief jedoch nicht optimal und Fuchs verlor 30:40 in 43 Aufnahmen. Die nächste Partie gegen Nikolaus Bäcker aus Bruck lief schnitttechnisch etwas besser und der Sieg fiel deutlich aus mit 36:22 in 50 Aufnahmen.

Die letzte Partie am ersten Turniertag gestaltete sich dann sehr knapp und spannend gegen den Lokalmatador Giovanni Cusumano. Der Stockerauer konnte sich letztendlich um einen Punkt 40:39 in 37 Aufnahmen durchsetzen.

Aufschwung am zweiten Turniertag

Der zweite Turniertag verlief für Klemens Fuchs deutlich besser. Gegen Ludwig Arnhold aus Pottendorf konnte er sich mit seiner stärksten Partie deutlich mit 40:20 in 34 Aufnahmen und der Turnierhöchstserie von zehn durchsetzen.

In der letzten Partie wartete für den Melker der zweite starke Lokalmatador Ferdinand Wiesauer aus Stockerau. Fuchs konnte sich aber durchsetzen und gewann 40:30 in 43 Aufnahmen.

Mit diesem Sieg konnte der Melker noch den Sprung auf das Podium schaffen und erhielt als Dritter die Bronzemedaille. Der Sieg ging an den Stockerauer Giovanni Cusumano und die Silbermedaille an Udo Baumgartner aus Amstetten.