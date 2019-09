Die Meisterschaftssaison startete für den Ersten Melker Billardsportclub äußerst erfolgreich mit einem Landesmeistertitel durch Fabian Stiefsohn, Bestleistungen durch Karl Kurzbauer und eine Bronzemedaille durch Mathias Blieweis. Der erst 16-jährige Fabian Stiefsohn gewann bei der 29. NÖ-Landesmeisterschaft der Junioren nicht nur alle Spiele, sondern stellte auch zwei Bestleistungen auf.

Beim Finale der dritten Klasse in der Disziplin „Freie Partie“ in Wien-Mariahilf gewann Karl Kurzbauer souverän das Finalturnier. Mathias Blieweis kam erst nach den ersten Spielen in Form, holte jedoch Bronze mit einem Generaldurchschnitt von 4,037 Punkten.